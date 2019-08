Probabili formazioni/ Parma Juventus: quote, Khedira o Ramsey? (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Parma Juventus, la partita che alle ore 18:00 di sabato 24 agosto inaugura ufficialmente il campionato di Serie A 2019-2020: ancora una volta i bianconeri aprono le danze, e lo fanno nuovamente contro i ducali già avversari per tre volte all’esordio (in due occasioni nel nuovo millennio). C’è grande curiosità per vedere all’opera la nuova creatura di Maurizio Sarri (che non sarà in panchina a causa di una polmonite): l’obiettivo è quello di vincere il nono scudetto consecutivo, ma la rosa che aprirà il campionato potrebbe nuovamente cambiare nei prossimi giorni perchè ci sono degli esuberi riguardo la lista per la Champions League. Il Parma, ancora affidato a Roberto D’Aversa, punta ad una salvezza ben più tranquilla rispetto a quella della passata stagione e ha sostanzialmente confermato il gruppo del 2018-2019; andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Tardini, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Parma Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, Parma Juventus vede i bianconeri partire nettamente favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vale 1,30 volte la somma messa sul piatto, mentre per il segno 1 che identifica il successo interno dei ducali siamo già a 10,00 volte quanto puntato. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 5,00 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

LE SCELTE DI D’AVERSA

D’Aversa sembra avere le idee chiare per Parma Juventus: i ducali giocheranno con il 4-3-3, l’unico dubbio è rappresentato dalle condizioni di Kucka con lo slovacco che potrebbe lasciare il posto ad Alberto Grassi. La mediana sarà completata da Hernani, in cabina di regia, e Barillà che dovrebbe essere l’altra mezzala; la difesa è praticamente quella dell’anno scorso al netto di Laurini – che sarà il terzino destro – in porta va Sepe con Iacoponi e Bruno Alves davanti a lui, il laterale sulla sinistra sarà ancora una volta Gagliolo. L’altro volto nuovo è nel tridente offensivo e si tratta di Karamoh, prestato dall’Inter e potenziale sorpresa viste le sue qualità; Inglese è tornato a disposizione dopo la prima parte di preparazione svolta con il Napoli e sarà dunque la prima punta senza alcuna discussione, a sinistra c’è Gervinho che in più di un’occasione ha fatto male alla Juventus e punta ovviamente a confermarsi.

I DUBBI DI SARRI

In Parma Juventus ci sarà Giovanni Martusciello a presidiare la panchina bianconera, ma le scelte sono ovviamente quelle di Sarri: anche qui si va con il 4-3-3 e anche qui il ballottaggio è a centrocampo, dove Khedira sembra avere un passo di vantaggio su Ramsey che è rientrato recentemente dal lungo infortunio. Sembra certo il posto di Rabiot come altra mezzala, mentre il regista sarà chiaramente Pjanic; in difesa De Ligt dovrebbe fare coppia con Chiellini (fuori Bonucci) davanti a Szczesny, Danilo sarà già titolare a destra mentre dall’altra parte agirà Alex Sandro. Qualche punto di domanda aperto anche in attacco: Cristiano Ronaldo ha recuperato e giocherà sulla corsia mancina, Bernardeschi e Douglas Costa si contendono il posto dall’altra parte mentre come centravanti sembra essere Dybala il favorito, l’argentino punta a prendersi la squadra dovendo vincere – almeno per il momento, e aspettando eventuali novità in sede di calciomercato – la concorrenza di Higuain e Mandzukic.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 10 Hernani, 17 Barillà; 7 Karamoh, 9 Inglese, 27 Gervinho

A disposizione: 34 Colombi, 53 Alastra, 23 Gazzola, 3 Dermaku, 8 A. Grassi, 15 Brugman, 21 Scozzarella, 44 Kulusevski, 93 Sprocati, 30 Ceravolo, 11 Cornelius, 26 Siligardi

Allenatore: Roberto D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: –

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 77 Buffon, 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 28 Demiral, 8 Ramsey, 30 Bentancur, 23 Emre Can, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 21 Higuain, 17 Mandzukic, 11 Douglas Costa

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Perin, Pjaca



