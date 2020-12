Probabili formazioni Parma Juventus/ Quote, pochi cambi per Liverani (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Parma Juventus, big match della 13^ giornata della Serie A, in programma solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Tardini. Dopo il gravoso impegno per il turno infrasettimanale di campionato, siamo dunque impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Liverani come di Pirlo per la sfida in terra emiliana, dove pure ammireremo non pochi grandi ex. In casa bianconera, alla terza partita di fila, è lecito immaginare per Pirlo un certo turnover, che però sarà limitato: dopo il pari rimediato contro l’Atalanta, la Vecchia Signora non può fallire oggi l’obbiettivo dei tre punti. Pure non potrà concedere troppo spazio alle seconde line Fabio Liverani: i ducali tornano al Tardini con l’obbiettivo dichiarato di fermare i campioni in carica, impresa non certo facile alla vigilia, considerati pesanti 90 minuti nelle gambe e pure la lunga lista di indisponibili annunciati. Non tergiversiamo allora e andiamo a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Parma Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i ducali siano formazione in buona forma, pure alla vigilia del match della Serie A, non possiamo non concedere ai bianconeri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet, alla vigilia della sfida, per l’1×2 ha fissato a 7.80 il successo del Parma, contro il più basso 1.40 segnato per la vittoria della Juventus: il pareggio è stato dato a 4.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

LE MOSSE DI LIVERANI

Per affrontare una corazzata come è quella juventina, Fabio Liverani, come abbiamo detto prima, potrà concedersi appena un limitatissimo turnover per disegnare le probabili formazioni di Parma e Juventus. Già in difesa per esempio dovremmo stringere i denti Bruno Alves e Osorio, come pure Iacoponi, mentre in corsia il posto di Pezzella (uscito anzi tempo col Cagliari) sarà preso da Busi. Pure a centrocampo, senza Scozzarella a disposizione sarà spazio dal primo minuto per il rientrante Kucka, che pure sarà accompagnato questa sera da Kurtic e Hernani. Si accende qualche dubbio però nell’assegnare le maglie da titolari in attacco: al momento la prima ipotesi vede titolari Brunetta, Cornelius e Gervinho, ma sono possibili soluzioni differenti.

LE SCELTE DI PIRLO

Alla vigilia della sfida di Serie A sono ancora grandi dubbi di modulo per Andrea Pirlo, impegnato a stilare le probabili formazioni di Parma e Juventus: schierare una difesa a tre come vista contro il Genoa e o tornare su un reparto a 4, come fatto con l’Atalanta pochi giorni fa?. Difficile immaginarlo al momento, ma di fatto i titolari convocati dovrebbero essere un po’ gli stessi. Ecco che allora davanti a Buffon, fedele tra i pali (al momento in pole su Szczesny), potremmo vedere dal primo minuto De Ligt, Bonucci e Danilo, con uno tra Cuadrado e Alex Sandro che verranno arretrati in difesa, o avanzati a centrocampo per l’eventuale reparto a 5. In avanti in ogni caso sarà posto dal primo minuto per Bentancur e Rabiot, come pure per l’altro ex del match Dejan Kulusevski (che potrebb nel caso essere avanzato sulla trequarti): in caso di schieramento a 4 potrebbe poi essere Bernadeschi o Chiesa a collocarsi sull’altro versante esterno. In attacco sarà poi ballottaggio aperto tra Alvaro Morata e Paulo Dybala per la maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo: tra i due potrebbe però giocarsi di più le sue carte lo spagnolo.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho. All. Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo



