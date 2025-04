PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS: DUE OBIETTIVI DIVERSI!

Andiamo a capire tramite le probabili formazioni Parma Juventus a che tipo di partita assisteremo stasera, alle ore 20:45: per il Parma di Cristian Chivu sarà un’altra sfida tosta dopo quella di Firenze, qui i ducali hanno strappato un pareggio utilissimo per prendere ancora più margine sul terzultimo posto, in una lotta per la salvezza che sta parlando in favore di un Chivu che ha cambiato passo alla squadra che, prima dell’esonero di Fabio Pecchia, era entrata in una crisi che l’aveva portata anche in zona retrocessione.

A proposito di nuovi allenatori, Igor Tudor con la Juventus ha fatto 7 punti in tre partite: certo a parte la Roma (con cui ha pareggiato all’Olimpico) non ha affrontato squadroni ma intanto ha ridato la vittoria a un gruppo che appariva sfiduciato, al netto di quanti e quali problemi potrebbero esserci nella gestione di Thiago Motta. Tornata quarta in classifica, la Vecchia Signora adesso è padrona del suo destino e va al Tardini per vincere e confermarsi; vedremo se ci riuscirà, ma intanto ipotizziamo le scelte da parte dei due allenatori nell’imminente partita, andando a leggere insieme le probabili formazioni Parma Juventus.

PARMA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE

Secondo l’agenzia Snai, che fornisce tra le altre le quote su Parma Juventus, i bianconeri sono favoriti con una quota di 1,75 sul 2; invece per il successo interno del Parma vale ben 4,50, infine il pareggio vale una quota di 3,55.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

TANTE ASSENZE PER CHIVU

Continua il problema della rosa corta per Chivu, che pensa alle probabili formazioni Parma Juventus con il 3-5-2 ma ha una mezza idea di proporre comunque il 4-3-3: il ballottaggio in questo senso è tra Leoni, che andrebbe a giocare in difesa, e Almqvist che naturalmente si prenderebbe la maglia di esterno d’attacco. Vogliacco e Valenti dunque sarebbero i due terzi del reparto arretrato (davanti a Suzuki) oppure i centrali di una difesa completata da Delprato e Valeri: questi due giocherebbero sempre sulle corsie laterali, ma cambierebbe la loro posizione di partenza contro la Juventus.

In ogni caso resterebbe invariato il centrocampo, nel quale dunque Mandela Keita (che è in concorrenza con il più esperto Hernani) agirebbe da frangiflutti e regista, lasciando però passare parecchio gioco dai piedi di Bernabè; a completare la linea di mezzo ecco lo svizzero Sohm. Davanti invece un altro testa a testa: la sensazione è che Dennis Man sarà titolare in caso di tridente e dunque agendo sulla corsia destra, se invece Chivu dovesse portare avanti il progetto del 3-5-2 allora giocherebbe Mateo Pellegrino, che farebbe reparto con un Bonny che comunque vada sarà in campo dal primo minuto.

TUDOR CON LE IDEE CHIARE

Se con Thiago Motta la Vecchia Signora cambiava sempre pelle, con Tudor alcune scelte sono state fissate da subito: lo vediamo anche con le probabili formazioni Parma Juventus, nelle quali ci sono realisticamente solo due ballottaggi. Il primo, quello classico, tra Cambiaso e McKennie sulla sinistra ma stavolta con l’italiano favorito; il secondo tra Koopmeiners e Timothy Weah, qualora dovesse giocare lo statunitense sarebbe Nico Gonzalez ad avanzare la sua posizione sulla trequarti, in caso contrario l’ex Fiorentina agirà da esterno destro a tutta fascia, ruolo che sta imparando a domare.

Per il resto la Juventus che sarà impegnata a Parma è fatta: Di Gregorio è il portiere, in difesa conferma per il terzetto composto da Kalulu, Renato Veiga e Kelly con il portoghese reso da Tudor un leader del reparto arretrato. In mezzo ormai non si prescinde più da Locatelli, insignito della fascia di capitano senza discussioni, e Khéphrén Thuram mentre in avanti ci sarà ancora Kenan Yildiz che con il nuovo allenatore ha già segnato due gol in tre partite, poi da valutare la posizione di un Vlahovic che contro il Lecce ha fornito due assist, ma continua il lungo digiuno da gol e dunque dà una chance a Kolo Muani.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS: IL TABELLINO

PARMA (3-5-2): Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti; Delprato, Bernabè, M. Keita, Sohm, Valeri; M. Pellegrino, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor