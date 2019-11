Probabili formazioni Parma Milan/ Diretta tv: dubbio Bonaventura per Pioli

Parma Milan si gioca domani pomeriggio alle ore 15.00: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Tardini per una partita che vede più in alto in classifica il Parma, come era francamente difficile ipotizzare ad inizio stagione. Sarà allora interessante scoprire le probabili formazioni di Parma Milan, partita nella quale Stefano pioli dovrà dare continuità al buon pareggio ottenuto contro il Napoli, perché è fondamentale cominciare a risalire posizioni. Il Parma però vuole continuare a ben figurare, magari provando a stabilizzarsi più vicino alla zona Europa League che alla lotta salvezza: dopo il pareggio di Bologna, ecco una buona occasione per fare un balzo in avanti. Si annuncia dunque una partita interessante, allora andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Parma Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Parma Milan sarà visibile in diretta tv domani pomeriggio esclusivamente sui canali di Sky Sport, per la precisione al numero 253. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, che si potranno affidare al sito oppure all’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

LE MOSSE DI D’AVERSA

Parlando delle probabili formazioni di Parma Milan, dobbiamo sottolineare che Roberto D’Aversa deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto in attacco, reparto nel quale non ci sarà nemmeno un panchinaro. Nessuna alternativa dunque a un tridente che sta comunque facendo bene, con il talento Kulusevski a destra, la velocità di Gervinho e l’affidabile Sprocati. Va detto che non sembrano esserci molti dubbi nemmeno negli altri due reparti, con l’ex Kucka, Hernani e Barillà che sono favoriti per le tre maglie a disposizione (il modulo è il 4-3-3), mentre in difesa dovremmo vedere naturalmente il portiere Sepe e davanti a lui l’altro ex Darmian a destra, la coppia centrale formata da Iacoponi e Bruno Alves, infine l’italo-svedese Gagliolo a sinistra. Ci potrebbe però essere l’alternativa Dermaku, forse l’unico vero dubbio per D’Aversa in vista della partita di domani pomeriggio.

LE SCELTE DI PIOLI

Stesso modulo, ma qualche dubbio in più per Stefano Pioli nello stilare le probabili formazioni di Parma Milan. Cominciando dalla retroguardia, naturalmente non è in discussione Donnarumma fra i pali; ecco poi un primo ballottaggio fra Conti e Calabria come terzino destro, mentre le altre tre maglie sembrano garantite per Musacchio, Romagnoli ed Hernandez a sinistra; a centrocampo il terzetto più probabile sembra quello formato da Paquetà, Bennacer e Krunic, ma quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Kessié e anche da Bonaventura. Jack d’altronde potrebbe trovare posto anche nel tridente d’attacco, per il quale partono favoriti Suso, Piatek e Calhanoglu. Bonaventura però se la gioca con il turco, mentre Piatek deve guardarsi dalla concorrenza di Rafael Leao.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati. All. D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Pezzella, Grassi, Brugman.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karamoh, Scozzarella, Cornelius, Inglese.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Caldara, Kessiè, Biglia, Bonaventura, Borini, Castillejo, Rafael Leao, Rebic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rodriguez.



