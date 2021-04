Probabili formazioni Parma Milan/ Diretta tv, tanti assenti per D’Aversa (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Parma Milan, match in programma solo domani alle ore 18.00 tra le mura del Tardini e valido per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Dopo aver trovato un faticoso pareggio contro la Sampdoria, che davvero non ha soddisfatto il tecnico Stefano Pioli, il Diavolo riparte nel suo inseguimento alla capolista Inter, affrontando un Parma in cerca di risposte. La squadra di D’Aversa pure non se la sta cavando benissimo nelle ultime settimane, visto il KO col Genoa e il pareggio strappato a Benevento solo pochi giorni fa: e per i ducali l’incontro di domani sera si annuncia ancora più difficile.

Anche perchè l’infermeria emiliana si è andata ulteriormente a riempirsi negli ultimi giorni, con lo stop di Zirkzee, Osorio, Cyprien e Mihaila: se non altro il tecnico è riuscito recuperare per domani Conti e Pezzella. Sarà comunque incontro complicato: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Parma Milan.

PARMA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Milan sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: sarà infatti sui canali del decoder di Sky che il match di Serie A verrà trasmesso, e ovviamente tutti i clienti potranno seguire questa partita anche con il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone installandovi l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

LE MOSSE DI D’AVERSA

Come accennato prima, il tecnico per la sfida della 30^ giornata di Serie A, dovrà fare i conti con un buon numero di assenti: per fortuna almeno ritrova l’ex del match Conti, come pure Pezzella che domani al Tardini saranno schierati dal primo minuto sull’esterno della difesa: al centro ecco Gagliolo e Bari. Per il centrocampo sarà ancora maglia da titolare per Hernani, con Kucka e Kurtic pronti come mezz’ali : a disposizione ma dalla panchina Brugman. Per l’attacco le possibilità per D’Aversa sono davvero limitate: nel tridente dovrebbe comunque essere posto per Pellè in prima punta con Man e Gervinho pronti sull’esterno.

LE SCELTE DI PIOLI

Classico 4-2-3-1 per Stefano Pioli, che pure per la 30^ giornata della Serie A, dovrebbe riuscire a recuperare sia Brahim Diaz che Leao almeno per la panchina: difficilmente invece saranno della partita Romagnoli e Calabria, ancora bloccati in infermeria. Ecco che allora anche domani al Tardini sarà maglia da titolare per Tomori al centro della difesa (in compagnia di Kjaer) e per Dalot spazio sull’esterno in coppia con Theo Hernandez (difficile ma non impossibile che si ripeta l’esperimento di Saelemakers terzino). Per il centrocampo sarà ancora spazio per il duo Kessie-Bennacer, con Calhanolgu che invece, al suo solito, si collocherà sulla trequarti dello schieramento. Per l’attacco, la maglia da titolare in prima punta sarà per Zlatan Ibrahimovic, mentre Rebic e Castillejo si sposteranno sull’esterno, ma attenzione ai nuovi innesti dalla panca.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Pezzella, Gagliolo, Bani, Conti; Kurtic, Hernani, Kucka; Gervinho, Pellè, Man All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli



