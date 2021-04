Probabili formazioni Parma Milan/ Quote, ancora Tomori al centro della difesa

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Parma Milan, match della 30^ giornata della Serie A che pure si accenderà oggi, sabato 10 aprile, alle ore 18.00 tra le mura dell’Ennio Tardini. Siamo dunque ben impazienti di scoprire quali saranno le scelte di D’Aversa per questo incontro, che si annuncia davvero delicato per la squadra emiliana: con soli 5 punti messi da parte nelle ultime cinque partite disputate e la 19^ casella in graduatoria, la permanenza dei ducali nel primo campionato nazionale è a fortemente in bilico. Inoltre una folta lista di assenti annunciati per la 30^ giornata di Serie A mette D’Aversa in una posizione davvero scomoda: non sarà affatto facile fare l’impresa oggi.

Specie contro un Milan insoddisfatto e deluso dopo il pareggio strappato contro la Sampdoria pochi giorni fa, che ha compromesso (ormai definitivamente) le chance di scudetto per i rossoneri (comunque risicate). Per il diavolo vincere e convincere oggi sarà un’imperativo. Vediamo dunque come si comporranno le probabili formazioni di Parma Milan.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN/ Diretta tv, attacco ducale dimezzato

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di serie A non facciamo fatica ad assegnare ai rossoneri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 dell’incontro fissa a 1.70 il successo del Milan oggi, contro il più alto 5.00 segnato per la vittoria del Parma: il pari pagherà la posta a 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

LE MOSSE DI D’AVERSA

Spazio al 4-3-3 per le probabili formazioni di Parma e Milan, dove pure D’Aversa dovrà per forza mescolare le carte, considerato la lunga lista di assenti annunciati per la 30^ giornata di campionato. Ritrovati almeno Conti e Pezzella, i due oggi si schiereranno ai lati esterni del reparto difensivo, poi completato al centro da Gagliolo e Bani. Per il centrocampo ecco farsi avanti dal primo minuto Hernani (in vantaggio su Brugman), che pure sarà affiancato oggi al Tardini dall’ex del match Kucka e da Kurtic. Mosse obbligate infine in attacco: senza Zirkzee, Inglese, Mihaila e Karamoh, D’Aversa dovrà dare spazio a Graziano Pellè in prima punta, con Gervinho e Man schierati sull’esterno, come occorso contro il Benevento pochi giorni fa.

LE SCELTE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Parma Milan, Pioli dovrebbe schierare i suoi secondo il classico 4-2-3-1, dove pure difficilmente troveranno spazio Leao e Brahim Diaz, appena recuperati. In attacco avremo oggi dal primo minuto ancora Zlatan Ibrahimovic come prima punta, affiancato da Ante Rebic e Castillejo, ma non escludiamo l’inserimento di Hauge, che ha deciso l’ultimo scontro con la Sampdoria. Alle spalle dell’attacco sarà spazio per Hakan Calhanoglu, con Kessie e Bennacer ancora preferiti a metà dello schieramento. Nel reparto arretrato non dovremmo infine rivedere Calabria e Romagnoli, ancora fermi in infermeria: sarà Tomori a coprire lo spazio al centro del capitano (al fianco di Kjaer) e uno tra Dalot e Kalulu a collocarsi in corsia, in coppia con Theo Hernandez.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T Hernadez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli



