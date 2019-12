Probabili formazioni Parma Milan/ Quote, ci sarà ancora posto per Bonaventura?

In questa domenica 1 dicembre 2019 tra le mura del Tardini alle ore 15,00 avrà inizio la sfida tra Parma e Milan, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, in questa intensissima 14^ giornata della Serie A. Siamo davvero curiosi di scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori: anche in questo turno di campionato infatti sono parecchi i ballottaggi e i dubbi che emergono in casa rossonera dove il neo allenatore Stefano Pioli ancora sta cercando di trovare la giusta quadra per i suoi giocatori. Di certo oggi si faranno trovare pronti i ragazzi di Mister D’Aversa, che di fronte al pubblico di casa sperano in un bel successo contro una grande dopo il buon pareggio per 2-2 ottenuto col Bologna nel turno precedente. Andiamo allora ad analizzare da vicino le probabili formazioni di Parma Milan per questa domenica di Serie A.

Alla vigilia del fischio d’inizio certo non possiamo ora non fare conto anche del pronostico stilato alla vigilia, e che vede i rossoneri appena favoriti in trasferta. Il portale di scommesse snai nell’1×2 ha dato al successo del Milan la valutazione di 2,15 contro il più elevato 3,50 assegnato al Parma, mentre il pari vale 3,30.

Contro i rossoneri, D’Aversa pare avere le idee ben chiare per fissare le probabili formazioni di Parma Milan: dopo tutto il tecnico dei ducali ha pure riabbracciato Gervinho dopo l’infortunio, il quale sarà titolare in attacco in compagnia di Kulusevski e Sprocati nel tridente offensivo. Sono poi mosse abbastanza certe anche nella mediana del 4-3-3 dei gialloblu: qui infatti si candidano per un posto dal primo minuto Barillà, Kucka e Hernani, ma certo non sono impossibili ballottaggi dell’ultimo minuto. Non troviamo poi grandi novità pure nella difesa dello schieramento emiliano: nel modulo a quattro ci sarà spazio al centro per Bruno Alves e Iacoponi, mentre ai lati ecco il duo Darmian-Gagliolo dal primo minuto.

Sono invece tanti dubbi ancora da risolvere per Stefano Pioli, per disegnare le probabili formazioni di Parma Milan: in ogni caso oggi i rossoneri dovrebbero essere al Tardini sempre col consueto 4-3-3. Ecco che però già in difesa si conta un’assenza importanti come quella di Duarte, che pare possa rimanere indisponibile fino a primavera: toccherà allora a Musacchio far compagnia al centro della difesa a Romagnoli, mentre Conti e Theo Hernandez agiranno in corsia. Sono però grandi punti di domanda in mediana: al momento la prima ipotesi di Pioli vede Bonaventura arretrato a centrocampo (invece di estreno alto come visto col Napoli), in compagnia di Krunic e Bennacer, che saranno preferiti a Biglia e Kessie. Pure in attacco le cos non sono affatto definite in casa Milan: oggi però la maglia titolare dovrebbe andare al trittico Suso-Piatek-Calhanoglu.

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 10 Hernani, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 27 Gervinho, 93 Sprocati All. D’Aversa

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 33 Krunic, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli.



