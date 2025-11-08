Probabili formazioni Parma Milan, quote e ultime notizie su moduli e titolari per il match allo stadio Tardini (Serie A, oggi sabato 8 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN: LE SCELTE PER STASERA AL TARDINI

Ostacolo emiliano stasera per Max Allegri allo stadio Tardini, le probabili formazioni Parma Milan ci accompagnano quindi verso la partita che sarà valida per l’undicesima giornata di Serie A, nella quale Carlos Cuesta deve fare i conti con una vera emergenza che potrebbe rendere ancora più difficile il compito dei padroni di casa.

Il suo Parma infatti non vince dal 29 settembre e nel derby contro il Bologna ha perso la seconda partita consecutiva. Avere indisponibili tanti giocatori sicuramente non aiuta, ma stasera sarà vitale sfoderare l’orgoglio per cercare una scossa a una classifica che comincia a farsi preoccupante per una società che ha fatto una scelta coraggiosa circa la guida tecnica in panchina.

Il Milan ovviamente ha fatto una scelta opposta, affidandosi a un veterano di enorme esperienza per rilanciarsi dopo il disastro dell’anno scorso. La vittoria contro la Roma ha confermato i rossoneri in piena lotta per lo scudetto, anche se le prestazioni più convincenti del Diavolo risalgono ancora a settembre, come dimostrano due sole vittorie nelle ultime cinque giornate.

Quasi 30 anni separano i due allenatori, il confronto in termini di esperienza e successi non lo facciamo nemmeno, chissà se Cuesta riuscirà a sorprendere Allegri questa sera, per il momento è meglio scoprire quali potrebbero essere le rispettive mosse nelle probabili formazioni Parma Milan…

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non dovrebbe bastare agli emiliani, Ssnai infatti quota a 5,75 il segno 1 nel pronostico su Parma Milan. Invitante potrebbe essere il pareggio indicato a 3,90, infine in caso di successo del Diavolo ricordiamo che il segno 1 sarà quotato a 1,60.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

TANTE ASSENZE PER CUESTA

Carlos Cuesta è molto sfortunato nelle probabili formazioni Parma Milan, il tecnico spagnolo degli emiliani dovrà fare i conti con sette infortunati più la squalifica di Ordonez e di conseguenza dovrebbero esserci ben pochi dubbi nell’undici di partenza per il Parma. Il modulo è il 4-3-1-2, davanti a Suzuki il terzino destro Delprato, poi Ndiaye e Valenti come centrali e Britschgi a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Hernani, Keita e Sorensen mentre davanti avremo il trequartista Bernabè alle spalle dei due attaccanti, cioè il grande ex Cutrone e Pellegrino. L’unica alternativa potrebbe essere il passaggio al 3-5-2 con Lovik a discapito di Hernani.

IL RITORNO DI PULISIC PER ALLEGRI

Il ritorno di Pulisic è senza dubbio la notizia migliore per Max Allegri nelle probabili formazioni Parma Milan, lo statunitense dovrebbe essere titolare con Rafa Leao nel tandem d’attacco del modulo 3-5-2 rossonero, con Nkunku in alternativa. Nel centrocampo a cinque il dubbio è a sinistra, dove Estupinan contende la maglia da titolare a Bartesaghi; a destra invece ci sarà Saelemaekers e non dovrebbero esserci dubbi nemmeno su Fofana, naturalmente Modric e Ricci nel cuore della mediana. Infine, Tomori reduce da qualche acciacco è comunque favorito su De Winter per affiancare Gabbia e Pavlovic nella difesa a tre davanti a Maignan.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN: IL TABELLINO

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Keita, Sorensen; Bernabè; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.