Probabili formazioni Parma Napoli/ Diretta tv, Milik salta il Tardini (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Parma Napoli, partita che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 22 luglio per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Battendo l’Udinese all’ultimo respiro i partenopei sono tornati a vincere rimanendo agganciati al sesto posto del Milan e recuperando due punti alla Roma, anche se come detto in più di un’occasione l’Europa League è già stata conquistata Gennaro Gattuso punta a chiudere il torneo il più in alto possibile, per poi lanciarsi verso il Barcellona e la Champions League. Il Parma del post-lockdown è una squadra che soffre tantissimo e, non avesse costruito un buon bottino in precedenza, rischierebbe di retrocedere: incredibile il modo in cui i ducali, domenica scorsa, si siano fatti rimontare dalla Sampdoria dopo aver dominato il primo tempo, adesso servirà una scossa con un’altra partita casalinga. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Tardini: mentre aspettiamo che arrivi la sera della partita possiamo fare una breve ma approfondita valutazione sulle probabili formazioni di Parma Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Napoli verrà trasmessa in diretta tv su DAZN1: il canale, che trovate al numero 209 del decoder di Sky, è disponibile anche per quei clienti della nuova piattaforma che abbiano sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare da almeno tre anni. In alternativa, sarà chiaramente possibile assistere alla partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

I DUBBI DI D’AVERSA

Non sono pochi i dubbi di Roberto D’Aversa per Parma Napoli, in particolare per quanto riguarda gli acciacchi. Bruno Alves e Kucka possono recuperare, ma per il momento c’è ancora il punto di domanda: noi possiamo impostare una formazione con il portoghese al fianco di Iacoponi, Gagliolo che torna a giocare a sinistra e Darmian, rientrato dalla squalifica, che si posiziona a destra con Sepe che completa la difesa. A centrocampo Kucka potrebbe farcela per la panchina: in questo caso la mediana sarebbe molto simile a quella di domenica, Hernani però può scalare in cabina di regia per fare spazio ad Alberto Grassi (uno degli ex) e Kurtic sull’altro interno, il posto da mezzala se lo gioca comunque anche Barillà. Per quanto riguarda l’attacco, possibile un tridente atipico con Kulusevski da prima punta, Karamoh a destra e Gervinho che corre sulla corsia mancina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Parma Napoli non ci sarà Milik, squalificato: di conseguenza è scritto il nome della prima punta partenopea che sarà Mertens, a destra invece dovrebbe tornare titolare Politano con Lorenzo Insigne sull’altro versante. Ci saranno cambi anche a centrocampo: dovrebbe essere impiegato dal primo minuto Demme, che agirà come metronomo davanti alla difesa, Zielinski si prende il posto sul centrosinistra e dall’altra parte Elmas insidia la maglia di Fabian Ruiz, dando la sensazione di potercela fare per iniziare questa partita del Tardini. In difesa si rivede Di Lorenzo, che ha saltato l’Udinese per squalifica: l’ex Empoli avrà il posto garantito a destra, sull’altro versante possibile e probabile conferma per Mario Rui con una coppia centrale nella quale Nikola Maksimovic è pronto a sfilare la maglia a Manolas e giocare in coppia con Koulibaly, potrebbe essere cambiato anche il portiere con Meret che tornerebbe titolare in luogo di Ospina.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Kurtic; Karamoh, Kulusevski, Gervinho

A disposizione: Colombi, I. Radu, Laurini, Regini, Giu. Pezzella, A. Grassi, Kucka, Siligardi, Inglese, Sprocati

Allenatore: Roberto D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: Scozzarella, Cornelius

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Allan, Lobotka, Fabian Ruiz, Callejon, Younes, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Milik

Indisponibili: –



