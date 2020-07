Probabili formazioni Parma Napoli/ Quote, Elmas e Demme tornano titolari? (Serie A)

Analizziamo le probabili formazioni di Parma Napoli, sfida in programma alle ore 19:30 di mercoledì 22 luglio per la 35^ giornata della Serie A 2019-2020. Crisi nera per i ducali, che nell’ultimo turno sono riusciti a farsi rimontare due gol dalla Sampdoria perdendo in casa: nel post-lockdown la squadra gialloblu ha fatto davvero fatica ma se non altro aveva già un ampio margine sulla zona retrocessione, ora proverà a migliorare la sua classifica ma sa di dover affrontare un avversario in salute, che ha già strappato il pass per l’Europa League ma potrebbe puntare anche alla qualificazione nella coppa maggiore (questo però lo vedremo ad agosto). Napoli che è anche tornato alla vittoria nell’ultimo turno, battendo l’Udinese all’ultimo secondo; adesso arriva una partita per provare a prendersi il quinto posto che appartiene ancora alla Roma, pertanto vedremo come andranno le cose allo stadio Tardini ma, mentre aspettiamo che la partita abbia inizio, possiamo fare una valutazione su dubbi e certezze che albergano nella mente dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Parma Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico tracciato dall’agenzia Snai per Parma Napoli sono i partenopei ad avere i favori del pronostico: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di incassare una vincita corrispondente a 1,60 volte la puntata, mentre per il segno 1 che identifica l’affermazione ducale siamo ad un valore di 5,50 volte la giocata. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 4,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

GLI 11 DI D’AVERSA

Stagione finita per Scozzarella, Cornelius fuori condizione: per Parma Napoli Roberto D’Aversa deve quasi contare gli uomini, a centrocampo le soluzioni sono una maglia per Brugman in cabina di regia oppure lo spostamento di Hernani come metronomo davanti alla difesa, inserendo uno tra Barillà e Alberto Grassi nella formazione titolare. Confermato Kurtic, mentre Kucka dovrebbe tornare disponibile ma inizialmente andare in panchina; qualora lo slovacco dovesse farcela, potrebbe giocare nel tridente offensivo come centravanti tattico, scambiandosi la posizione con Kulusevski mentre Gervinho rimarrebbe largo. L’ipotesi alternativa è quella di destinare lo svedese a fare la prima punta inserendo Karamoh a destra, da valutare invece Inglese che potrebbe anche partire dal primo minuto. In difesa torna Darmian, che sarà il terzino destro; sull’altro versante Gagliolo scalerebbe con Bruno Alves disponibile, in caso contrario sarà al centro con Iacoponi mentre il terzino sarà Giuseppe Pezzella.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso punta ovviamente sul 4-3-3 e potrebbe cambiare qualche elemento rispetto all’ultima partita. Sarà squalificato Milik, dunque salvo sorprese Mertens giocherà come centravanti (l’alternativa potrebbe essere un sorprendente Lozano) con Lorenzo Insigne a sinistra e Politano favorito su Callejon a destra. In mezzo al campo ci prepariamo a rivedere Demme, sempre partito dalla panchina nelle ultime uscite: il tedesco contende il posto di regista a Lobotka, per le maglie da mezzala sono in tre per due posti con Elmas e Zielinski che potrebbero avere la meglio su Fabian Ruiz eventualmente destinato alla panchina. Da valutare Allan, che però dovrebbe andare a sedersi perché con Gattuso i suoi spazi si sono notevolmente ridotti; in porta potrebbe tornare Meret in un’alternanza che il tecnico sta mantenendo particolarmente costante, allo stesso modo è possibile che questa volta Manolas abbia un turno di riposo favorendo l’ingresso in campo di Nikola Maksimovic a fare coppia con Koulibaly. I terzini saranno Di Lorenzo, che torna dalla squalifica, e Mario Rui.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Kurtic; Karamoh, Kulusevski, Gervinho

A disposizione: Colombi, I. Radu, Laurini, Regini, Giu. Pezzella, A. Grassi, Kucka, Siligardi, Inglese, Sprocati

Allenatore: Roberto D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: Scozzarella, Cornelius

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Allan, Lobotka, Fabian Ruiz, Callejon, Younes, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Milik

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA