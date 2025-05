PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI: MOSSE DECISIVE PER CHIVU E CONTE

Con le probabili formazioni Parma Napoli presentiamo la partita di Serie A che stasera al Tardini è potenzialmente fondamentale per entrambe. Il Parma di Cristian Chivu con la sconfitta ad Empoli è tornato a correre qualche rischio in ottica salvezza, per cui sarebbe fondamentale cogliere un risultato di prestigio stasera contro la capolista, perché al contrario settimana prossima si potrebbero rischiare sorprese molto dolorose per chi un paio di settimane fa sembrava già salvo.

Fatte le debite proporzioni, anche il Napoli di Antonio Conte pensava di essere vicinissimo al traguardo, cioè ovviamente lo scudetto, che invece è tornato a complicarsi con l’inatteso pareggio casalingo contro il Genoa che ha consentito all’Inter di rifarsi sotto. Ora il Napoli deve dimostrare personalità e carisma sul campo di una pericolante che darà tutto per la salvezza: le premesse sono davvero intriganti e allora adesso approfondiamo l’analisi di tutte le notizie sulle probabili formazioni Parma Napoli…

PRONOSTICO E QUOTE

Cosa ci dice il pronostico su Parma Napoli secondo le quote Snai? Il Napoli parte favorito, il segno 2 è proposto a 1,50 contro quota 4,25 per il pareggio, infine una vittoria casalinga del Parma varrebbe 6,25 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

VALENTI SQUALIFICATO PER CHIVU

Valenti è squalificato, Cristian Chivu ha questa assenza forzata nelle probabili formazioni Parma Napoli. Considerato anche l’elenco purtroppo piuttosto lungo di infortunati, le possibilità di scelta sono ridotte e quindi i titolari del 3-5-2 sembrano essere molto chiari: in porta Suzuki; nella difesa a tre Delprato, Leoni e Balogh; nel folto centrocampo a cinque ecco invece da destra a sinistra Hainaut, Ondrejka (nettamente favorito su Hernani), Keita, Sohm e infine Valeri; la coppia d’attacco invece dovrebbe essere formata da Pellegrino e Bonny, con Djuric possibile alternativa.

DUBBIO IN MEDIANA PER CONTE

Per Antonio Conte nelle probabili formazioni Parma Napoli il grande dubbio è in mediana fra Lobotka e Gilmour, che potrebbe essere favorito perché lo slovacco non è ancora al top della condizione per un problema alla caviglia. Il modulo al Tardini dovrebbe essere il 4-4-2: in difesa non ci sono dubbi, quindi ecco Meret protetto da captan Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola da destra a sinistra; schierato come esterno destro di centrocampo ecco Politano, poi Zambo Anguissa, Gilmour (o Lobotka) e naturalmente McTominay, mentre davanti ci aspettiamo Lukaku e Raspadori, anche se ha qualche speranza pure Neres.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI: IL TABELLINO

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.