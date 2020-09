Probabili formazioni Parma Napoli/ Quote: spazio per Osimhen? (Serie A)

Parma Napoli è fissata alle ore 12.30, quando le due formazioni daranno vita all’anticipo dell’ora di pranzo per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2020-2021. Un match che si annuncia intrigante, anche perché nello scorso torneo il Parma aveva vinto sia all’andata sia al ritorno contro il Napoli, di conseguenza naturalmente è grande la curiosità per scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori Fabio Liverani (al debutto sulla panchina del Parma) e Gennaro Gattuso circa le probabili formazioni di Parma Napoli. Gli emiliani sperano di calare il tris di vittorie contro gli azzurri per cominciare nella maniera migliore possibile l’avventura in un nuovo campionato nel quale ritagliarsi un ruolo da buoni protagonisti, per il Napoli invece servirà fin da subito cambiare passo rispetto al deludente settimo posto del 2019-2020. Tutto questo considerato, andiamo quindi adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie a poche ore dalla partita per quanto riguarda le probabili formazioni di Parma Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Parma Napoli grazie alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nonostante si giochi al Tardini, il Napoli è nettamente favorito e il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di segno X e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

LE MOSSE DI LIVERANI

Nelle probabili formazioni di Parma Napoli, il debutto di Fabio Liverani sulla sua nuova panchina sarà condizionato dalle assenze dello squalificato Kurtic e dell’infortunato Scozzarella, dunque il Parma potrebbe avere qualche problema a centrocampo, dove dovrebbero dunque essere senza dubbio titolari Hernani, Brugman e Grassi. Avanzando poi di qualche metro nel 4-3-1-2 di mister Liverani, il ruolo di trequartista dovrebbe andare a Kucka mentre ci sono dubbi nella coppia d’attacco, dove Inglese è in ballottaggio con Cornelius per il ruolo di prima punta mentre Gervinho è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare e potrebbe essere sostituito da Karamoh. In difesa Darmian è in bilico per questioni di mercato e di conseguenza è pronto Laurini a prenderne eventualmente il posto dal primo minuto, per il resto la linea a quattro davanti a Sepe sarà composta da Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella.

LE SCELTE DI GATTUSO

Buonissime notizie invece per Gennaro Gattuso nelle probabili formazioni di Parma Napoli: la rosa dei partenopei è praticamente al completo, gli unici dubbi sono legati alle scelte che farà l’allenatore dei partenopei. Il modulo di riferimento per il Napoli sarà senza dubbio il 4-3-3, con Ospina che parte favorito su Meret nel ballottaggio fra i pali; nella difesa a quattro avremo certamente Di Lorenzo a destra, Manolas è favorito su Maksimovic per affiancare Koulibaly nella coppia centrale, infine un altro ballottaggio è quello fra Mario Rui ed Hysaj come terzino sinistro. A centrocampo dovremmo vedere Fabian Ruiz, Demme e Zielinski comporre il terzetto titolare; infine in attacco ecco il tridente con Politano, Mertens e Insigne favoriti come titolari. Se invece Osimhen venisse subito schierato titolare, è possibile il passaggio al 4-2-3-1 sacrificando uno dei tre centrocampisti azzurri.

TABELLINO PARMA NAPOLI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Gervinho, Inglese. All. Liverani.

A disposizione: Colombi, Alastra, Laurini, Gagliolo, Dermaku, Sprocati, Siligardi, Karamoh, Cornelius.

Squalificati: Kurtic.

Indisponibili: Scozzarella.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Hysaj, Rrahmani, Malcuit, Maksimovic, Lobotka, Elmas, Lozano, Petagna, Osimhen, Milik, Younes.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



