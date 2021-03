Probabili formazioni Parma Roma/ Diretta tv, D’Aversa ritrova almeno Conti

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 15.00 al Tardini la sfida per la 27^ giornata della Serie A tra Parma e Roma: alla vigilia del big match andiamo a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di D’Aversa per quella che si annuncia una sfida decisiva per ducali, di ritorno da un complicato pareggio sulla Fiorentina e impazienti di riscattarsi e superare questo momento difficile. Gli emiliani infatti, a colpi di KO sono scivolati fino alla 19^ posizione della graduatoria e ora la salvezza appare quanto meno difficile, anche se manca molto alla conclusione della stagione. Di contro però ecco un avversario ostico come è la Roma, che pure solo in settimana è stata impegnata in un duro scontro per l’Europa league con lo Shakhtar. Nonostante il doppio impegno, pure Fonseca pare sicuro di mettere a segno una bella vittoria domani in terra emiliana: anche perché finalmente l’infermeria sta cominciando a svuotarsi. Vediamo allora quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Parma Roma.

PARMA ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Roma sarà trasmessa sul canale DAZN1: come sappiamo è disponibile al numero 209 del decoder satellitare, e dunque questo appuntamento è aperto anche agli abbonati Sky da almeno tre anni. L’alternativa per i clienti DAZN è quella di installare questa applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE MOSSE DI D’AVERSA

Per le probabili formazioni di Parma Roma, D’Aversa non rinuncerà al classico 4-3-3, dove pure dobbiamo segnalare gli out annunciati di Kucka (squalificato), come di Bani e Iacoponi (in infermeria). Pure arrivano buone notizie per il tecnico con il rientro di Conti: il terzino sarà dunque domani titolare in difesa e in coppia con Pezzella, mentre Osorio e Gagliolo completeranno il reparto al centro. Pure nella 27^ giornata è dubbia la presenza di Hernani, che in settimana si è allenato a parte: se il brasiliano non dovesse farcela rimane pronto Grassi, mentre Brugman e Kurtic come al solito completeranno il reparto a tre. Nell’attacco del Parma poi domani dovremmo rivedere dal primo minuto Cornelius: non mancheranno pure Gervinho e Karamoh.

LE SCELTE DI FONSECA

Via libera al 3-4-2-1 invece per Fonseca per le probabili formazioni di Parma e Roma, dove pure potrebbero accendersi oggi alcuni dubbi. Questo specialmente in attacco: per la prima punta infatti rimangono valide le candidature di El Shaarawy e di Borja Mayoral, come pure di Dzeko, che in settimana si è unito al gruppo dopo l’ultimo acciacco. In ogni caso al fianco della prima punta domani dovremo vedere titolare Mkhitaryan (anche se l’armeno è uscito acciaccato dall’ultimo scontro di coppa) e Pedro, sempre che Pellegrini non venga a sorpresa avanzato dal centrocampo: al momento infatti per il n. 7 della Roma è prevista una maglia da titolare al Tardini, ma al centrocampo, al fianco di Villar, per coprire il vuoto lasciato dall’infortunato Veretout. Toccherà poi a Spinazzola e Karsdorp ad agire dal primo minuto ai lati dello schieramento. Per la difesa della lupa, Fonseca domani ritroverà dopo la squalifica Kumbulla e pure Ibanez, risolto l’ultimo acciacco, dovrebbe essere della partita: Mancini completerà lo schieramento.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Karamoh All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral All. Fonseca.



