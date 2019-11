Probabili formazioni Parma Roma/ Diretta tv: D’Aversa senza Karamoh (Serie A)

Solo domani alle ore 18,00 al Tardini avrà luogo la sfida tra Parma e Roma, per la 12^ giornata della Serie A: ecco quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni. Dopo il pari ottenuto con la Fiorentina, infatti D’Aversa è più che mai deciso a mettere sotto scacco una grande e certo studierà con grande precisione le probabili formazioni di Parma Roma: pure però dovrà fare attenzione anche perché non saranno poche le defezioni annunciate per tale scontro diretto (l’ultima quella di Karamoh). Pure Fonseca dovrà fare attenzione a gestire le forze a Trigoria: l’infermeria infatti è ancora piena (e non accenna a svuotarsi) e inoltre i suoi giocatori hanno nelle gambe 90 minuti intensi in Europa league contro il Monchengladbach. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Parma Roma

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Parma Roma sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE MOSSE DI D’AVERSA

Facendo il punto anche sulle ultime defezioni in casa dei ducali, ecco che comunque domani D’Aversa dovrebbe mettere in campo un 4-3-3 convincente, già dall’attacco, dove pure tornerà dall’infortunio Cornelius: con il bomber ex Atalanta saranno poi pronti Gervinho e Kulusevski. Sono poi maglie più che confermate in mediana con il trittico Kucka-Scozzarella-Barillà: pure però non dobbiamo dimenticare Hernani e Brugman, a disposizione in panchina dal primo minuto. In difesa invece D’Aversa potrebbe venir tentato da qualche ballottaggio: la prima ipotesi di reparto di fronte a Sepe vede titolari Darmian, Iacoponi, Dermaku e Pezzella, ma pure Gagliolo è pronto a giocarsi le sue carte.

LE SCELTE DI FONSECA

Sarà il classico 4-2-3-1 il modulo di Fonseca per le probabili formazioni di Parma e Roma, dove saranno confermati molti degli 11 già titolari nella trasferta tedesca di Europa league. Ecco infatti che già in attacco rivedremo in campo domani dal primo minuto Dzeko in prima punta, come pure gli esterni Zaniolo e Kluivert e Pastore, usato come trequartista. Per la mediana anche qui saranno mosse obbligare per il tecnico lusitano, con Veretout e Mancini in campo dal primo minuto. Segnaliamo però in difesa l’assenza accertata di Cetin per squalifica: saranno allora Fazio e Smalling i titolari al centro del reparto, completato da Spinazzola e Kolarov (anche se il numero 11 certo avrebbe bisogno di un poco di riposo (è stato sempre titolare per 90 minuti).

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 3 Dermaku, 97 Pezzella; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 9 Corenlius, 27 Gervinho. All. D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 37 Spinazzola, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 Veretout, 23 Mancini, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert, 9 Dzeko All. Fonseca



