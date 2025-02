PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA: DUE SITUAZIONI MOLTO DIVERSE

Emiliani in calo a fronte della crescita giallorossa, ma anche un periodo molto più fitto di impegni da gestire per Claudio Ranieri, sono tante le variabili da considerare nelle probabili formazioni Parma Roma, sicuramente una delle partite più interessanti nella domenica di Serie A. Gli ospiti arrivano dal pareggio contro il Porto e anche giovedì saranno impegnati in Europa League, per cui per la Roma sarà fondamentale dosare le forze, fermo restando che servono punti per recuperare terreno nella classifica di campionato.

Il Parma aveva illuso invece ad inizio stagione, poi si è un po’ perso per strada, arriva dalla sconfitta di Cagliari e per gli emiliani la posizione di classifica è davvero critica, per cui servirebbe una scossa, magari approfittando proprio delle fatiche altrui in un periodo nel quale la Roma sta sempre avendo doppio impegno settimanale. Ecco allora che oggi allo stadio Tardini per le probabili formazioni Parma Roma le scelte dei due allenatori saranno magari anche più significative del solito…

UN TUFFO NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Giallorossi favoriti nelle quote Snai per il pronostico su Parma Roma, infatti il segno 2 varrebbe 1,95, mentre si salirebbe a 3,45 sul segno X e fino a 3,75 con un’affermazione del Parma.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

TRE BALLOTTAGGI PER PECCHIA

Fabio Pecchia dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Parma Roma, ma con un ballottaggio per reparto. In porta Suzuki; davanti a lui ecco Delprato a destra, Vogliacco e uno tra il classe 2006 Leoni e Balogh nella coppia centrale, infine Valeri come terzino sinistro; anche a centrocampo c’è un dubbio ancora apertissimo, cioè quello tra Hernani e Keita, mentre Bernabé sembra certo del posto; infine, l’attacco del Parma si apre con il dubbio tra Man e Almqvist come ala destra, per affiancare il trequartista Sohm e Cancellieri dall’altra parte alle spalle di Bonny, anche perché si è fatto male il nuovo acquisto Djuric.

CRISTANTE SQUALIFICATO PER RANIERI

Per Claudio Ranieri nelle probabili formazioni Parma Roma bisogna tenere conto della squalifica di Cristante, che sarà poi indisponibile anche in Europa League al pari di Saelemaekers. L’ex Bologna sarà quindi oggi l’esterno destro di un centrocampo dove invece dovranno raddoppiare gli sforzi Paredes e Konè, come d’altronde anche Angelino a sinistra, a meno che non gli venga preferito El Shaarawy. Bisogna infatti considerare pure il turnover, motivo per cui in avanti sembra certo del posto solamente Soulè, mentre per il resto c’è un potenziale doppio ballottaggio fra Pellegrini e Pisilli e fra Dovbyk e Shomurodov come centravanti. In difensa invece è Celik ad insidiare N’Dicka per completare con Mancini e Hummels il reparto davanti a Svilar.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA: IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.