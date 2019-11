Probabili formazioni Parma Roma/ Quote, Florenzi ancora verso la panchina?

Si giocherà quest’oggi alle ore 18,00 al Tardini la sfida della 12^ giornata di Serie A tra Parma e Roma, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Dopo anche la delusione rimediata in Europa League, certo Fonseca punta a questo match di campionato come occasione di riscatto: non saranno concessi errori dunque nello stillare le probabili formazioni di Parma e Roma ma in alcune situazioni la coperta è ancora ben corta in casa dei giallorossi. La lista degli infortunati infatti è sempre ben numerosa a Trigoria: lo stesso problema affligge pure D’Aversa che solo nei giorni ha scorsi ha pure perso Karamoh. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Parma Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenuto conto anche del pronostico di questo match della serie A, che vede i giallorossi favoriti in terra emiliana, ecco quali sono le quote date dalla snai. Già nel 1×2 vediamo che la Roma è favorita al successo vista la quotazione di 1,90 ricevuta, nettamente inferiore alla valutazione di 3,85 assegnata alla vittoria del Parma: il pari vale 3,70.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE MOSSE DI D’AVERSA

Per le probabili formazioni di Parma e Roma, il tecnico D’Aversa dovrà fare attenzione alla lunga lista di indisponibili annunciati per tale scontro diretto, già in attacco visto che nel classico tridente non ci sarà Karamoh (che si è fermato nel match contro la Fiorentina). Pure nel terzetto titolare quest’oggi potremmo rivedere Cornelius dal primo minuto in prima punta, con Gervinho e Kulusevski titolari. Per la mediana dei ducali poi in tale occasione si fanno avanti Kucka, Scozzarella e Barillà, ma con quest’ultimo però in dubbio con Hernani. Sono infine mosse certe nella difesa dei gialloblu, dove Sepe non mancherà tra i pali. Nel reparto a 4 infatti oggi ci sarà spazio per Gagliolo e Iacoponi al centro, mentre saranno Pezzella e Darmian i titolari in corsia.

LE SCELTE DI FONSECA

Fissato il 4-2-3-1 ancora una volta come modulo di riferimento, ecco che in casa giallorossa, nonostante la rosa risicata, non mancano i dubbi. Il primo si accende in difesa dove ci chiediamo se il tecnico lusitano sarà di nuovo spazio al capitano della Lupa, Alessandro Florenzi: in caso contrario sarà Spinazzola il titolare in corsia in coppia con Kolarov, mentre Fazio e Smalling agiranno da centrali dal primo minuto. Sono poi mosse obbligate per la Roma in mediana con la riconferma del duo Mancini-Veretout di fronte alla difesa e pastore usato come tre quartista. Per l’attacco poi questa sera di certo non mancheranno Dzeko in prima punta e Zaniolo usato come esterno, ma è ballottaggio tra Perotti, Kuivert e Under per un ruolo sulla destra

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacopoli, 28 Gagliolo, 97 Pezzella; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 9 Cornelius, 27 Gervinho All. D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 37 Spinazzola, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov; 23 Mancini, 16 Veretout, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; 9 Dzeko All. Fonseca



