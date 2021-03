Probabili formazioni Parma Roma/ Quote, i dubbi di Fonseca al Tardini

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Parma Roma, big match della 27^ giornata della Serie A che pure ci farà compagnia solo oggi alle ore 15.00 al Tardini. Quali saranno le scelte di D’Aversa e Fonseca? Il tecnico dei ducali deve ancora fare i conti con una buona lista di assenti, ma se non altro ha ritrovato solo in settimana dopo un lungo stop Cornelius e Conti: due giocatori che si riveleranno certo fondamentali per ottenere giusto riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati e dunque sfidare una big della zona Champions league. Per gli emiliani però si prospetta comunque una sfida ostica oggi pomeriggio: nonostante le ultime defezioni, la Roma di Fonseca registra un momento eccezionale, come ben vediamo dagli ultimi risultati ottenuti. Dopo i successi in campionato con Fiorentina e Genoa, la Lupa si è fatta valere in settimana anche contro lo Shakhtar nell’andata degli ottavi di Europa league: sarà ben difficile per gli emiliani abbattere un gruppo così in forma. Andiamo allora a controllare le mosse per le probabili formazioni di Parma Roma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Diretta tv, quanto spazio per Osimhen?

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato che pure i ducali hanno messo alle spalle pochi risultati di rilievo nelle ultime settimane, non ci stupisce che il pronostico del match di Serie A sia tutto per i giallorossi. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato a 5.00 la vittoria del Parma, contro il più basso 1.65 segnato per il successo della Roma: il pareggio vale 4.00 la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS/ Diretta tv, chi affianca CR7?

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE SCELTE DI D’AVERSA

Per provare l’impresa al Tardini, D’Aversa per le probabili formazioni di Parma Roma dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, dove pure non sono pochi i dubbi che si accendono, tenuto conto dal gran numero di giocatori infortunati o acciaccati che si contano nella 27^ giornata. Come abbiamo accennato prima però, se non altro il tecnico gialloblu ritrova oggi Conti, che dunque verrà schierato in difesa come titolare, in coppia con Pezzella: al centro del reparto dovrebbe essere poi posto per Osorio e Gagliolo. È poi ballottaggio in corso a centrocampo visto che Hernani in settimana non è apparso in gran forma: al posto del brasiliano oggi potrebbe essere spazio per Grassi, che dunque dovrebbe fare compagnia dal primo minuto a Brugman e Kurtic. Segnaliamo poi che in attacco assente annunciato sarà Kucka, fermato dal giudice sportivo: con Cornelius appena in dubbio il tridente potrebbe allora essere formato oggi da Gervinho, Mihaila e Karamoh.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER/ Diretta tv: il Gallo ci sarà?

Pubblicità

LE SCELTE DI FONSECA

Lista lunga di assenti e acciaccati anche in casa giallorossa alla vigilia della 27^ giornata di Serie A: pure Fonseca per fissare il suo 11 non dovrebbe rinunciare al consueto 3-4-2-1. Ecco che allora il tecnico oggi dovrebbe dare spazio a Ibanez dal primo minuto, di rientro dall’ultimo stop: al fianco del brasiliano dovrebbero poi farsi vedere Smalling e Mancini, ma l’ex United rischia il posto in favore di Kumbulla, che ha scontato la squalifica. A centrocampo dobbiamo per segnalare ancora una volta l’assenza certa di Jordan Veretout: senza l’ex Viola al centro del reparto dovrebbe essere spazio per Cristante e Villar, con Pellegrini che al bisogno potrebbe venir sempre arretrato dall’attacco. Saranno al solito Spinazzola e Karsdorp completare lo schieramento. Dubbi poi nell’attacco della lupa, visto che solo pochi giorni fa si è fermato anche Mkhitaryan: per l’armeno è solo un piccolo guaio muscolare, ma nel caso in cui Fonseca voglia preservarlo, ecco che potrebbe essere spazio per El Shaarawy e Pellegrini sull’esterno del reparto, con uno tra Borja Mayoral e Dzeko in prima punta.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe, Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Gervinho, Mihaila, Karamoh All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral. All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA