PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2021/ Chi gioca? Anche Max Allegri dà forfait

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE: FORFAIT DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri e Eros Ramazzotti non fanno più parte delle probabili formazioni della Partita del Cuore 2021. L’ex allenatore della Juventus avrebbe dovuto sfidare la sua vecchia dirigenza, ma quanto accaduto ieri sera lo ha fatto desistere: ci sarà chi ne leggerà un indizio di calciomercato (magari, diciamo noi, evitare un confronto con Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, visto che almeno una parte dello staff dirigenziale bianconero lo rivorrebbe?), la realtà dovrebbe essere molto più semplice e riguardare appunto la vicenda di Aurora Leone. Esplicitamente riferito a quello è il rifiuto di Eros Ramazzotti, che della Juventus è un grande tifoso e che si è detto “dispiaciuto” per quanto accaduto (lo abbiamo già riportato), ha parlato di una situazione “estremamente sgradevole” e si è prontamente dissociato dalle parole e le azioni dell’ormai ex direttore generale della Nazionale Cantanti. A conferma di ciò, Eros ha scelto di non partecipare alla Partita del Cuore 2021. Più concreto di così… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI NON GIOCA

La denuncia di Aurora Leone ha fatto scoppiare il caos intorno alla Partita del cuore, in programma oggi, martedì 25 maggio, in diretta su canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci. Dopo la denuncia pubblica di Aurora dei The Jackal, molti cantanti, oltre ad averle espresso solidarietà, hanno annunciato che, questa sera, non scenderanno in campo. Uno dei primi ad aver preso posizione sull’argomento è Eros Ramazzotti, ma non è l’unico. Ad aver annunciato che, stasera, non ci sarà, è stato Andrea Mariano, l’Andro dei Negramaro che ha già fatto sapere di essere rientrato a Milano. “Condanno questo tipo di atteggiamento e mi dispiace che ancora oggi si debba combattere contro un maschilismo che non solo le donne, ma noi per primi dobbiamo cancellare. Per questo motivo ho deciso di non giocare questa sera anche se ci tenevo tanto vista l’importanza della causa, ma proprio per questo io e il mio team contribuiremo a sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dando massimo supporto”, sono state le parole di Random (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BUFFON SOTTO AI RIFLETTORI

Nelle probabili formazioni della Partita del Cuore 2021 abbiamo citato anche la presenza di Gigi Buffon: tra tanti ex calciatori (e personaggi che mai hanno giocato a calcio di mestiere), spicca naturalmente la presenza di un grande campione che ancora è protagonista anche dal punto di vista strettamente agonistico. Si è infatti appena conclusa l’ultima stagione di Gigi Buffon con la maglia della Juventus e appena mercoledì scorso il campione del Mondo 2006 era in campo a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri contro l’Atalanta. Ci sorge anzi il sospetto che Buffon possa essere schierato fuori dai pali, perché altrimenti la squadra che avesse Gigi in porta potrebbe avere un vantaggio troppo grande in questa Partita del Cuore 2021. Per Buffon sarà in ogni caso speciale scendere in campo allo Stadium, che per molti anni (salvo la parentesi di una sola stagione al Paris Saint Germain) è stato il suo stadio, ma non lo sarà più. Tutto questo considerato, Gigi Buffon sarà naturalmente uno dei grandi protagonisti delle formazioni della Partita del Cuore 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAZIONALE CANTANTI VS CAMPIONI DELLA RICERCA

Questa sera, martedì 25 maggio, è in programma la Partita del Cuore 2021 che sarà disputata all’Allianz Stadium di Torino: lo storico match vede protagonista la Nazionale Italiana Cantanti – tradizionalmente al centro del match ormai trentennale – contro i Campioni della Ricerca, come sempre con le note finalità benefiche di questo evento sempre divertente e spettacolare. Il ricavato complessivo, nonostante si giochi a porte chiuse, andrà a sostenere le attività di ricerca e cura dell’Istituto di Candiolo-IRCCS della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Andiamo dunque adesso a scoprire alcune notizie a proposito delle probabili formazioni della Partita del Cuore 2021, cioè quello che già si sa su alcuni dei partecipanti all’evento torinese, pur naturalmente nella massima libertà di questa partita che non può essere analizzata con i canoni di una partita agonistica, certamente senza le pretese di parlare di ruoli o moduli, anche se almeno per gli ex calciatori si può immaginare in quali posizioni giocheranno…

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2021: CHI GIOCA?

Come accennato, dunque, le probabili formazioni della Partita del Cuore 2021 vedranno i partecipanti suddivisi in due squadre, cioè la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Cominciamo col dire che la Nazionale Cantanti sarà capitanata da Enrico Ruggeri, mentre la formazione dei Campioni per la ricerca sarà capitanata da Andrea Agnelli, padrone di casa in quanto presidente della Juventus che è di casa all’Allianz Stadium di Torino. Tra gli altri cantanti presenti ci saranno Bugo, Shade, Briga, Ermal Meta, Alberto Urso, Random ed Eros Ramazzotti, ma anche Raoul Bova. La Nazionale sarà inoltre rafforzata anche dalla presenza dell’ex giocatore dell’Inter Maicon.

Nei Campioni di Ricerca, oltre al già citato capitano Andrea Agnelli, ci saranno volti del passato e del presente della Juventus – sia in campo, sia in termini di dirigenza e allenatori – come John Elkann, l’attuale allenatore Andrea Pirlo, l’ora vice-presidente Pavel Nedved e Gigi Buffon. Protagonista anche la scuderia Ferrari, che sarà presente in campo con i suoi due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, inoltre ci sarà anche Davide Cassani, c.t. della Nazionale Italiana di ciclismo che approfitterà del giorno di riposo del Giro d’Italia 2021.



