Probabili formazioni Partita del Cuore 2022/ Chi gioca? Naz. Cantanti-Charity Team

Questa sera, mercoledì 7 settembre, è in programma la Partita del Cuore 2022 che sarà disputata allo stadio Brianteo di Monza: lo storico match vede protagonista le formazioni della Nazionale Italiana Cantanti – tradizionalmente al centro del match ormai ultra-trentennale – contro il Charity Team, come sempre con le note finalità benefiche di questo evento sempre divertente e spettacolare. Il ricavato complessivo andrà a sostenere in questa edizione le persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e i bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Andiamo dunque adesso a scoprire alcune notizie a proposito delle probabili formazioni della Partita del Cuore 2022, cioè quello che già si sa su alcuni dei partecipanti all’evento brianzolo, pur naturalmente nella massima libertà di questa partita che non può essere analizzata con i canoni di una partita agonistica, certamente senza le pretese di parlare di ruoli o moduli, anche se almeno per gli ex calciatori si può immaginare in quali posizioni giocheranno…

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2022: CHI GIOCA?

Come accennato, dunque, le probabili formazioni della Partita del Cuore 2022 vedranno i partecipanti suddivisi in due squadre, cioè la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team. Cominciamo col dire che la Nazionale Cantanti sarà capitanata da Enrico Ruggeri, tradizionale leader della formazione benefica, fiancheggiato da personaggi della musica ma anche più in generale dello spettacolo, quali ad esempio Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone, ma ci saranno anche “intrusi” eccellenti quali Francesco Totti e Gabriel Batistuta, che eleveranno il livello tecnico.

Nel Charity Team 45527, che sarà guidato da Stefano Mei, ex atleta e oggi presidente della FIDAL, ci sarà spazio soprattutto per personaggi del mondo dello sport, a partire da Stefano Domenicali che ci ricorda come Monza nei prossimi giorni ospiterà il Gran Premio d’Italia di Formula 1, ma anche Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio, quindi campioni di vari sport affiancati da nomi del mondo dello spettacolo.











