Probabili formazioni Partita per la Pace 2022/ Chi gioca? Ecco tutti i partecipanti

Se qualcuno volesse scoprire le probabili formazioni della Partita per la Pace 2022, dobbiamo osservare che al momento possiamo fornire un elenco di tutti i partecipanti confermati, che tra l’altro potrebbe ancora ricevere delle aggiunte, in particolare con i giocatori di Roma e Lazio che volessero partecipare. Non sappiamo ancora la divisione in squadre e allora più che altro c’è la curiosità di scoprire chi potremo vedere sul campo dello stadio Olimpico di Roma per la Partita per la Pace 2022, l’evento benefico fortemente voluto da Papa Francesco.

Un posto di primo piano sarà garantito ai campioni del Mondo dell’Italia 2006 che vinse i Mondiali in Germania, di conseguenza nelle probabili formazioni della Partita per la Pace 2022 troveranno spazio Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Marco Amelia e Vincenzo Iaquinta – potremmo allora aggiungere che due portieri sono già garantiti, per quanto riguarda Gigi Buffon è impressionante pensare che sia ancora un giocatore in attività, perché ricordiamo che l’ex Juventus milita nel Parma.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA PER LA PACE 2022: CHI GIOCA? I PARTECIPANTI

L’elenco dei partecipanti nelle probabili formazioni della Partita per la Pace 2022 è davvero imponente. Tra chi aveva confermato già da tempo la propria partecipazione troviamo Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti, Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e Diego Maradona junior. Molte stelle, fra cui ex giocatori delle squadre della Capitale, spendiamo una citazione per Mkhitaryan che essendo ancora un titolare dell’Inter sarà sicuramente tra i nomi più ambiti, mentre la presenza di Maradona jr sarà doverosa trattandosi anche di un grande omaggio al padre Diego Armando Maradona.

Ci sono poi moltissime altre stelle che si sono aggiunte successivamente per la Partita per la Pace 2022. Tra loro citiamo Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola Legrottaglie, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Paulo Futre, Bruno Alves, Roberto Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Shota Arveladze, Hugo Almeida, Gökan Inler, Fabio Galante, Antonio Benarrivo, Alejand Chori Dominguez, Andrei Voronin, Sebastien Frey, Leandro Damián Cufré, Francesco Colonnese, Gigi Di Biagio, Jorge Gomes de Andrade e Iván Alonso Vallejo, chissà se potranno esserci ulteriori aggiunte in extremis nelle prossime ore.











