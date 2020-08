Probabili formazioni Perugia Pescara/ Quote, dubbi in difesa per Oddo (Serie B)

E’ tempo di esaminare da vicino le probabili formazioni di Perugia Pescara, big match che andrà in scena solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura di un deserto Renato Curi, come ritorno dei play out della Serie B. Si deciderà dunque solo tra poche ore uno degli ultimi verdetti del campionato cadetto e a breve scopriremo chi si salverà e chi invece dovrà salutare la cadetteria per approdare alla Serie C nella prossima stagione: per questa sera ci attende di certo una partita bollente, dove naturalmente sia Oddo che Sottil non potranno che presentarsi con i loro titolari più in forma. La posta in palio è troppo alta e non scordiamo poi che questa sera, per la sfida di ritorno dei play out della Serie B, si partirà dal pesante 2-1 che i delfini avevano strappato un po’ a sorpresa nella partita di andata, solo pochi giorni fa. Un verdetto che pone dunque i ragazzi di Sottil appena favoriti nella lotta alla salvezza, ma che non li mette al riparo di alcun scivolone (per altro non infrequenti nella stagione di Serie B che sta volgendo al termine). Questa sera Perugia Pescara sarà dunque una partita combattutissima e avvincente, di cui è tempo di analizzarne da vicino le probabili formazioni

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo presente anche il pronostico fissato alla vigilia, ecco che per questa partita di ritorno dei play out della Serie B possiamo aspettarci di tutto, anche un ribaltone da parte degli umbri, i quali pure oggi saranno in campo da favoriti. Il portale di scommesse Snai alla vigilia e per l’1×2 ha infatti fissato a 2.35 il successo del Perugia oggi, contro il più elevato 3.24 segnato per il Pescara: il pareggio vale invece la quotazione di 3.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA PESCARA

LE MOSSE DI ODDO

Per le probabili formazioni di Perugia Pescara, Mister Oddo potrebbe confermare gran parte dell’11 che era sceso in campo solo pochi giorni fa nella sfida di andata, tenuto però conto che non sono pochi i casi dubbi nel suo spogliatoio. Uno di questi è senza dubbio Falasco, che ha rimediato un fastidio muscolare di lieve entità nei giorni scorsi e che dunque potrebbe dare forfait. Una notizia affatto piacevole, considerato che, con Angella squalificato e Di Chiara difficilmente recuperabile, la situazione in difesa per gli umbri non è della migliore. Pure questa sera per coprire il reparto a 4 Oddo dovrebbe riarrangiare dal primo minuto Rosi e Nzita sull’esterno, con Gyomber e Sgarbi confermati al centro. Per la mediana si faranno poi trovare dal primo minuto Carraro, mentre Falzerano e Kouan dovrebbero collocarsi al suo fianco come mezz’ali. Paiono poi maglie confermate anche nell’attacco del grifo, con pronti dal primo minuto Mazzocchi, Falcinelli e Capone: non scordiamo però che dalla panchina scalpitano Melchiorri, e Nicolussi Caviglia, come anche il primo marcatore Iemmello (non al top della forma),

LE SCELTE DI SOTTIL

Dovrebbe essere uno speciale 4-3-3 il modulo di partenza di Sottil anche per lo schieramento dei delfini: qui questa sera vedremo senza dubbio dal primo minuto Fiorillo tra i pali. Davanti al numero 1 della formazione abruzzese poi sarà pronta una difesa a 4 che vedrà pronti dal primo minuto Campagnaro e l’ex del match Scognamiglio, anche se dalla panchina scalpita Bettella: per le fasce si faranno avanti invece Zappa e Masciangelo. Saranno poi maglie consegnare nel reparto a tre del centrocampo, dove non mancherà Palmiero in cabina di regia: al suo fianco ecco Memushaj e Busellato, con quest’ultimo vincitore del ballottaggio con Kastanos, alla vigilia. Sottil ha poi le idee chiare per quanto riguarda l’attacco del suo Pescara: stasera dal primo minuto non dovrebbero mancare Galano e Pucciarelli, in campo in compagnia di Maniero.

IL TABELLINO

PERUGIA (4-3-3): 1 Vicario; 2 Rosi, 32 Gyomber, 6 Sgarbi, 3 Nzita; 23 Falzerano, 4 Carraro, 28 Kouan; 8 Mazzocchi, 8 Falcinelli, 29 Capone All. Oddo

PESCARA (4-3-3): 1 Fiorillo; 27 Zappa, 2 Campagnaro, 6 Scognamiglio, 40 Masciangelo; 8 Memushaj, 20 Palmiero, 31 Busellato; 11 Galano, 10 Pucciarelli, 19 Maniero All. Sottil



