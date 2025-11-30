Probabili formazioni Pisa Inter: le scelte di Gilardino e Chivu in vista della partita valida per la 13^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI PISA INTER: SCELTE DA VALUTARE!

È molto stuzzicante andare a parlare delle probabili formazioni Pisa Inter, partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 30 novembre e rientra nella 13^ giornata di Serie A 2025-2026: chiaramente abbiamo una netta favorita che è la squadra di Cristian Chivu, ma il trend attuale parla a favore dei toscani.

Il Pisa infatti non perde da sei partite: in questa striscia ha trovato la prima vittoria in campionato, quella contro la Cremonese, ma anche i pareggi – consecutivi – contro Milan (a San Siro) e Lazio, lo scorso lunedì ha fermato anche il Sassuolo e con questi risultati si è portato fuori dalla zona retrocessione.

L’Inter invece arriva da due sconfitte, molto simili: prima quella beffarda nel derby con tanto di rigore sbagliato, poi il ko maturato contro l’Atletico Madrid all’ultimo secondo, dunque ancora una volta la squadra nerazzurra non è riuscita a portare a casa una grande sfida, anche se in generale sta facendo bene.

Qui ci interessa capire quali possano essere le scelte di campo da parte dei due allenatori, di conseguenza non dobbiamo indugiare oltre e possiamo subito andare a presentare le probabili formazioni Pisa Inter con gli schieramenti che potremmo vedere all’Arena Garibaldi oggi pomeriggio.

QUOTE E PRONOSTICO PISA INTER

Quali sono le quote che regolano le probabili formazioni Pisa Inter? La Snai ovviamente dà ragione agli ospiti nel pronostico, abbiamo infatti un valore pari a 1,30 volte la giocata sul segno 2 ma spicca molto di più il segno 1 per la vittoria dei toscani, che vi farebbe guadagnare addirittura 9,00 volte quanto messo sul piatto; per il pareggio, opzione per la quale puntare sul segno X, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 5,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI PISA INTER

COME GIOCA GILARDINO

Alberto Gilardino schiera il solito 3-4-2-1, potrebbero essere almeno tre i ballottaggi aperti nelle probabili formazioni Pisa Inter perché in difesa Raul Albiol spera nella maglia da titolare e può scalzare Calabresi, andando ad affiancare Antonio Caracciolo e Canestrelli a protezione del portiere Semper, al centro del campo abbiamo Piccinini che sembra essere favorito su Vural e infine sulla corsia sinistra ecco che Angori parte con qualche metro di vantaggio rispetto a Moreo, qui tra l’altro va detto che qualora dovesse giocare l’ex Brescia andrebbe sulla trequarti, spostando Léris sulla fascia.

Per il resto, dovremmo vedere il solito schieramento sempre con qualche defezione, tra cui anche quella dell’ex Cuadrado che avrebbe potuto puntare una maglia dal primo minuto; invece a destra giocherà regolarmente Idrissa Touré, così come ci sarà sempre Aebischer a operare nel settore nevralgico del campo; davanti non mancherà Matteo Tramoni che è uno degli insostituibili di questo Pisa a caccia di salvezza in Serie A, infine bisogna dire che nel ruolo di prima punta è quasi certo del posto Nzola, anche se Meister tutto sommato può ancora sperare di far cambiare idea al suo allenatore.

I CAMBI DI CHIVU

Chivu ancora senza Dumfries, e quindi nelle probabili formazioni Pisa Inter l’allenatore rumeno deve capire se confermare l’assetto con Carlos Augusto a destra, che funziona poco in fase di spinta essendo l’ex Monza abituato a giocare sull’altra fascia, mancino purissimo; l’alternativa è quella di dare una maglia da titolare a Luis Henrique e possiamo pensare che sia questo che farà oggi l’Inter, a questo punto però l’ex Monza è utile anche per giocare appunto a sinistra, dove potrebbe far tirare il fiato a Federico Dimarco. Da vedere; intanto in difesa si va con Akanji, Acerbi e Alessandro Bastoni davanti a Sommer.

Come sempre poi ci sono le opzioni per centrocampo e attacco: forse Chivu punterà sui titolarissimi, il che significa che Calhanoglu si prenderà ancora una volta la cabina di regia con Barella sul centrodestra, l’altro titolare in mezzo dovrebbe a questo punto essere Sucic. Davanti, come al solito, la candidatura di Francesco Pio Esposito e Bonny è molto forte: possiamo ipotizzare che uno dei due sarà titolare e facciamo il nome del giovane cresciuto nel vivaio, quindi secondo logica il turnover spetterebbe a Lautaro Martinez con Marcus Thuram invece titolare.

PROBABILI FORMAZIONI PISA INTER: IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Raul Albiol, Ant. Caracciolo; I. Touré, Aebischer, Piccinini, Angori; M. Tramoni, Léris; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu