Probabili formazioni Pisa Monza/ Quote: ancora molti dubbi (playoff Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Pisa Monza ci accompagnano naturalmente verso la partita che questa sera si gioca allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani naturalmente come finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stasera sapremo quale sarà la terza squadra promossa in Serie A al termine di un duello incertissimo per l’intera stagione, dal momento che toscani e lombardi sono arrivati a pari merito nella classifica finale del campionato cadetto e adesso si giocano il traguardo più ambito in una sola partita, che in ogni caso scriverà una pagina di storia.

DIRETTA/ Monza Pisa (risultato finale 2-1): accorcia Berra!

La partita d’andata è finita con la vittoria per 2-1 del Monza giovedì sera in Lombardia: i brianzoli di Giovanni Stroppa hanno quindi un piccolo vantaggio, ma il Pisa di Luca D’Angelo avrà la spinta del proprio pubblico per cercare di ribaltare una situazione ancora aperta ad ogni possibile epilogo. Anche le mosse dei due allenatori, nelle scelte iniziali e per le sostituzioni, potrebbero naturalmente essere determinanti: andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Pisa Monza.

Finale Playoff Serie B, Monza Pisa: dove vederla in tv e diretta streaming/ Da Sky e Dazn a Now e Helbiz Live

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Pisa Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa del Pisa: il segno 1 è quotato a 2,45, si sale poi a quote molto simili per la vittoria del Monza (segno 2 a quota 3,10) e in caso di pareggio, con il segno X che varrebbe infatti 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA

LE SCELTE DI D’ANGELO

Nelle probabili formazioni di Pisa Monza, per l’allenatore dei padroni di casa nerazzurri Luca D’Angelo il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2, con questi possibili titolari: Nicolas in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Birindelli, Leverbe, Hermannsson e Beruatto da destra a sinistra; a centrocampo ci sarà un possibile ballottaggio tra Mastinu e Siega per affiancare Nagy e Marin, che sembrano invece certi del posto; infine, ecco nel reparto offensivo Benali trequartista alle spalle dei due attaccanti, che potrebbero essere Torregrossa e Puscas, con Sibilli che però spera ancora di conquistare una maglia dal primo minuto.

DIRETTA/ Pisa Benevento (risultato finale 1-0) streaming: toscani in finale!

LE MOSSE DI STROPPA

Modulo 3-5-2 invece per l’allenatore degli ospiti lombardi Giovanni Stroppa nelle probabili formazioni di Pisa Monza, anche in questo caso con alcuni dubbi sui nomi dei titolari. In porta ci sarà sicuramente Di Gregorio; in difesa addirittura doppio ballottaggio con Donati e Paletta in lotta con Caldirola e Marrone, l’unico certo del posto sembra essere Pirola; due maglie da assegnare anche nel centrocampo a cinque, tra D’Alessandro e Molina a destra, Ciurria e Mazzitelli per affiancare Barberis e Machin nel cuore della mediana, infine a sinistra giocherà Carlos Augusto; non sembrano esserci dubbi invece in attacco, con Gytkjaer e Dany Mota titolari.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Puscas. All. D’Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, Dany Mota. All. Stroppa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA