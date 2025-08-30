Probabili formazioni Pisa Roma, quote e titolari per Gilardino e Gsperini nella partita all’Arena Garibaldi in Serie A, oggi sabato 30 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI PISA ROMA: I TITOLARI ALL’ARENA GARIBALDI

Incrocio intrigante fra Alberto Gilardino e Gian Piero Gasperini, un allenatore emergente e una certezza, entrambi con il Genoa come tappa importante della carriera, ma adesso protagonisti delle mosse da analizzare nelle probabili formazioni Pisa Roma, verso la partita di stasera in Serie A.

All’Arena Garibaldi sarà la sera del ritorno casalingo del Pisa nella massima categoria dopo 34 anni di assenza, il morale è buono dopo il pareggio sul campo dell’Atalanta che ha detto come i nerazzurri toscani possano lottare anche se naturalmente l’obiettivo deve essere la salvezza per un club da così tanto tempo lontano dal grande palcoscenico.

Anche il Gasp ha debuttato bene dopo nove anni sempre sulla panchina della Dea: vittoria di misura contro il Bologna e primi tre punti in classifica per la sua Roma, che adesso vuole continuare a macinare punti sfruttando magari l’incrocio con una neopromossa per arrivare alla sosta ancora a punteggio pieno e con il vento in poppa.

Di certo sarà una serata memorabile e allora anche i due allenatori dovranno fare massima attenzione alle scelte circa moduli e titolari: le prime indicazioni sono state positive per entrambi, ma stasera fatalmente ci sarà qualcuno più contento. In attesa di scoprirlo, leggiamo le probabili formazioni Pisa Roma…

PRONOSTICO E QUOTE

Gli ospiti dovrebbero essere favoriti, le quote Snai per il pronostico su Pisa Roma confermano questa indicazione con il segno 2 quotato a 1,70, mentre si arriverebbe a 3,70 in caso di pareggio e infine un successo del Pisa ripagherebbe 5,00 volte chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ROMA

ECCO LE SCELTE DI GILARDINO

Attenzione ad alcuni dubbi ancora vivi per Alberto Gilardino nelle probabili formazioni Pisa Roma. Il modulo è il 3-4-2-1: in porta Semper; davanti a lui nella difesa a tre Caracciolo, Canestrelli e Denoon, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Calabresi; a centrocampo sembra definito per i nerazzurri il quartetto con Tourè, Marin, Aebischer e Angori; Moreo e Cuadrado invece si giocano il posto al fianco di Tramoni sulla trequarti per assistere il centravanti, che sarà Meister oppure Nzola.

CHI IN ATTACCO PER GASPERINI?

Modulo 3-4-2-1 anche per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni Pisa Roma, ma la qualità naturalmente dovrebbe essere maggiore: in porta Svilar; ecco davanti a lui la retroguardia formata da Hermoso, Mancini e N’Dicka; sembra tutto chiaro anche a centrocampo, con il match-winner contro il Bologna Wesley e insieme a lui Konè, Cristante e Angelino; sulla trequarti Dybala appare favorito sul connazionale Soulé per affiancare El Shaarawy, davanti dovrebbe giocare Ferguson, ma attenzione anche all’opzione Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ROMA: IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.