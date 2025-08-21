Probabili formazioni Polissya Fiorentina: le scelte dei due allenatori verso la partita di andata dei playoff in Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI POLISSYA FIORENTINA: LA PRIMA DI PIOLI!

Siamo all’analisi delle probabili formazioni Polissya Fiorentina: l’esordio dei viola arriva, ancora una volta, nell’andata dei playoff di Conference League 2025-2026 e dunque per Stefano Pioli, tornato sulla panchina della squadra toscana, ci sarà stasera l’occasione di mettere in campo il suo primo schieramento.

È una Fiorentina che ha ambizioni, come ha dimostrato in sede di calciomercato e come ha confermato nelle ultime stagioni; una Fiorentina che ancora una volta parte strafavorita per l’ingresso nel girone di Conference League, ma si ricorda bene come l’anno scorso abbia rischiato una clamorosa eliminazione.

Intanto possiamo dire che questa sfida contro il Polissya, che ha eliminato il Paksi nel terzo turno preliminare, si gioca a Prešov, dunque in Slovacchia e in campo neutro: gli avversari della Fiorentina sono ucraini e dunque costretti loro malgrado a essere sempre in trasferta.

Adesso però, fatte queste debite premesse, ci tuffiamo realmente nella grande atmosfera delle probabili formazioni Polissya Fiorentina, provando a capire in che modo i viola potrebbero essere in campo e ricordando che, essendo il calciomercato ancora aperto, questo undici di Pioli potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

PRONOSTICO E QUOTE POLISSYA FIORENTINA

Le quote che la Eurobet ha fornito in aggiunta alle probabili formazioni Polissya Fiorentina ci dicono ovviamente di un vantaggio netto da parte dei viola: infatti il segno 2 per la loro vittoria vale 1,35 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, siamo invece a 7,00 volte la posta in palio per il segno 1 che identifica il successo della squadra ucraina.

L’opzione del pareggio, come sempre regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 4,60 volte la vostra puntata.

PROBABILI FORMAZIONI POLISSYA FIORENTINA

LE MOSSE DI ROTAN

È ampiamente possibile che Ruslan Rotan schieri lo stesso 4-3-3 che ha perso in casa del Paksi, ottenendo comunque la qualificazione ai playoff di Conference League. Nelle probabili formazioni Polissya Fiorentina puntiamo allora su Sarapiy e Beskorovaynyi come centrali difensivi a protezione del portiere Volynets, e due terzini che sarebbero ancora Kravchenko sulla corsia destra e Krushynskyi sulla sinistra.

In mezzo al campo la regia dovrebbe essere quella di Babenko; spazio a due mezzali come Talles Costa, che dovrebbe tornare titolare, e presumibilmente Yosefi può agire anche nel tridente offensivo come laterale.

Le alternative per la zona mediana del campo sono Andriyevskyi e Lednev, da vedere cosa sceglierà l’allenatore degli ucraini; davanti invece Filippov si gioca i posto di centravanti con Gayduchyk e André Gonçalves è in ballottaggio con Nazarenko per la corsia sinistra, a destra invece sembra che il titolare possa essere ancora Gutsulyak, come ultima informazione possiamo aggiungere che il Polissya ha perso le ultime due partite di campionato (dopo aver vinto all’esordio) e dunque è ancora alla ricerca del suo assetto definitivo, aspettiamoci qualche sorpresa anche stasera.

LE CONVINZIONI DI PIOLI

Sono principalmente due i dubbi di Pioli nelle probabili formazioni Polissya Fiorentina, entrambi legati a condizioni fisiche: restano in forse Mandragora e Dzeko, il modulo potrebbe essere un 3-5-2 o un 3-4-1-2 e naturalmente ci sono già alcune certezze. Ad esempio: De Gea in porta, Luca Ranieri a comandare la difesa, Dodò e Gosens sugli esterni e Fagioli che ragiona in mezzo al campo, davanti invece vedremo sicuramente Kean con Gudmundsson che può fare l’attaccante in appoggio o anche il trequartista, in questo caso significherebbe che Dzeko sta bene e può regolarmente essere schierato titolare.

Come sarà poi completata la Fiorentina che scenderà in campo in Slovacchia? A fare compagnia a Fagioli nel settore nevralgico del campo sarà Sohm, arrivato dal Parma per essere protagonista in pria persona di questo nuovo ciclo viola. Torna titolare anche Comuzzo, che l’anno scorso dopo essere stato cercato dalle big (in particolare dal Napoli) ha avuto vita difficile con tanta panchina anche se in Conference League si è sempre ritagliato i suoi spazi. A chiudere la prima formazione della Fiorentina per la stagione sarà Pongracic, per il momento scelto da Pioli come terzo centrale davanti a De Gea anche se poi si vedrà nel corso delle settimane.

PROBABILI FORMAZIONI POLISSYA FIORENTINA: IL TABELLINO

POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovaynyi, Krushynskyi; Talles Costa, Babenko, Yosefi; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Ruslan Rotan

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Stefano Pioli