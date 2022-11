Probabili formazioni Polonia Arabia Saudita/ Quote, Michniewicz si affida a Milik?

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ARABIA SAUDITA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Polonia Arabia Saudita parliamo della partita che, all’Education City Stadium di Al Rayyan, si gioca alle ore 14:00 di sabato 26 novembre per il gruppo C dei Mondiali 2022. Sarebbe potuto essere il match per la qualificazione agli ottavi della Polonia, e invece lo scenario è incredibile: la nazionale dell’Est Europa infatti ha pareggiato contro il Messico all’esordio, risultato che ci può stare ma che è stato “macchiato” da un rigore sbagliato da Lewandowski, una chance che ora i polacchi rischiano davvero di pagare a caro prezzo.

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol: USA-Inghilterra si annullano

Anche perché, clamorosamente, l’Arabia Saudita ha battuto l’Argentina: che Hervé Renard fosse un ottimo CT lo sapevamo, che alla prima dei Mondiali 2022 potesse prendersi lo scalpo della Seleccion non lo immaginavamo lontanamente e invece ora i sauditi potrebbero addirittura arrivare agli ottavi, ma ovviamente si dovranno confermare. Vedremo allora cosa succederà ad Al Rayyan tra poco; mentre aspettiamo che si giochi, facciamo la nostra solita valutazione andando a leggere insieme le probabili formazioni di Polonia Arabia Saudita.

DIRETTA/ Inghilterra Usa (risultato finale 0-0) video Rai 1: pari a reti bianche!

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Polonia Arabia Saudita, partita valida per il gruppo C dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale dell’Est Europa vi permetterebbe di guadagnare 1,75 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale saudita, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,75 volte la vostra giocata sulla partita.

Probabili formazioni Tunisia Australia/ Quote, ci saranno novità?

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ARABIA SAUDITA

LE SCELTE DI MICHNIEWICZ

Visto il risultato non brillante, Czeslaw Michniewicz potrebbe cambiare qualcosa per Polonia Arabia Saudita ma resta da capire in che modo si presenterà in campo oggi. La possibilità di vedere Milik titoalre esiste: l’attaccante della Juventus prenderebbe eventualmente il posto di uno tra Kaminski e Zalewski, posizionandosi così sulla corsia esterna d’attacco e affiancando Zielinski che, come sempre, sarebbe il trequartista alle spalle di Lewandowski. Potrebbe anche cambiare il modulo, che eventualmente passerebbe a un 4-3-1-2: in questo caso fuori entrambi gli esterni alti, dentro Milik e un centrocampista in più che sarebbe eventualmente Bielik, a giocare insieme a Sebastian Szymanski e Krychowiak nel settore nevralgico del campo. Per quanto riguarda la difesa, Glik e Kiwior formeranno ancora una volta la coppia centrale a protezione del portiere Szczesny; Cash sarà il terzino destro e dunque Bereszynski cambia nuovamente fascia rispetto a come è abituato nella Sampdoria.

GLI 11 DI RENARD

Hervé Renard punta a confermare i suoi undici nel 4-2-3-1 per Polonia Arabia Saudita: tra i titolari ci sono ben cinque ammoniti ma il turnover non dovrebbe trovare spazio, visto che siamo appunto alla clamorosa possibilità degli ottavi. Dunque ecco Tambakti e Al Bulayhi che giocheranno a protezione del portiere Al Owais (MVP nella vittoria contro l’Argentina), poi sulle corsie laterali di difesa dovremmo nuovamente avere Abdulhamid a destra e Al Shahrani a sinistra. In mezzo al campo il capitano, Al Faraj, sarà affiancato da Al Malki nel tentativo di fare interdizione e poi scatenare le ripartenze che tanto hanno funzionato contro l’Argentina. Kanno sarà il giocatore che agirà per vie centrali sulla trequarti, a sinistra avremo Al Dawsari che ha timbrato il gol decisivo nella vittoria di lunedì e sulla corsia opposta giocherà Al Buraikan, a fare la prima punta l’altro marcatore all’esordio, vale a dire Al Shehri.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ARABIA SAUDITA: IL TABELLINO

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; S. Szymanski, Krychowiak; Milik, Zielinski, Zalewski; Lewandowski. Allenatore: Czeslaw Michniewicz

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Adbulhamid, Tambakti, Al Bulayhi, Al Shahrani; Al Faraj, Al Malki; Al Buraikan, Kanno, Al Dawsari; Al Shehri. Allenatore: Hervé Renard











© RIPRODUZIONE RISERVATA