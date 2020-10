Probabili formazioni Polonia Bosnia/ Quote, Dzeko ci sarà? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA BOSNIA: CHI GIOCA STASERA?

La lettura delle probabili formazioni di Polonia Bosnia ci introduce alla partita di Breslavia, che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre: quarta giornata della Nations League 2020-2021, siamo nel girone dell’Italia che comanda la classifica del girone e sfida in contemporanea l’Olanda. Gli azzurri sono padroni del loro destino, ma la nazionale dell’Est Europa se la gioca aspettando un passo falso: nella partita di andata aveva espugnato Zenica e adesso ha gli stessi punti degli orange, riuscendo a rimanere allo stesso livello grazie al pareggio che proprio la Bosnia ha imposto domenica. La nazionale di Jerzy Brzczek dunque ci crede; i balcanici hanno poche speranze ma possono ancora evitare la retrocessione in Lega B, perché sia così però dovranno provare a vincere fuori casa. Aspettiamo dunque che le due nazionali scendano sul terreno di gioco, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Polonia Bosnia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per Polonia Bosnia indicano nella nazionale di casa quella favorita, in maniera abbastanza evidente: vale infatti 1,77 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria dei biancorossi, per contro il segno 2 che identifica il successo della nazionale balcanica porta in dote 4,75 volte quello che avrete scelto di investire mentre il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, vi farebbe guadagnare una somma che vale 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA BOSNIA

GLI 11 DI BRZCZEK

Almeno sulla carta, in Polonia Bosnia Brzczek dovrebbe operare qualche variazione sul tema, comunque confermando il 4-2-3-1: rischiano il posto in particolar modo Moder, Szymanski e Jozwiak. In mezzo al campo aumentano le speranze di Linetty che potrebbe affiancare Krychowiak, è quasi certo che Grosicki sarà titolare come laterale sinistro sulla trequarti mentre sull’altro versante c’è Kadzior che si gioca una maglia. Dovrebbe cambiare anche il portiere con Szczesny che prende il posto di Fabianski; per il resto ci saranno gli stessi che domenica hanno pareggiato contro l’Italia, dunque una linea difensiva con Kedziora e Bereszynski come terzini ad aiutare la coppia centrale formata da Glik e Walukiewicz, Klich che sarà posizionato al centro della linea di trequarti e naturalmente Robert Lewandowski, pur se Milik (eventualmente anche da esterno) e Piatek non partono del tutto battuti, pensando a un ideale turnover.

LE SCELTE DI BAJEVIC

Anche Dusan Bajevic dovrebbe cambiare per Polonia Bosnia: nel suo 4-2-3-1 Begovic insidia Sehic per la porta e Kolasinac può essere il terzino destro titolare in luogo di Todorovic, sarà invece confermata la coppia centrale con Hadzikadunic e Sanicanin così come, probabilmente, Krunic in mediana. Con il centrocampista del Milan ci sarà Pjanic che potrebbe anche agire sulla trequarti, mentre a completare il reparto si prepara Hadziahmetovic che domenica è partito dalla panchina; la grande domanda riguarda Edin Dzeko, lasciato in panchina nelle ultime due uscite: l’attaccante della Roma deve vincere la concorrenza di Djuric, mentre sugli esterni offensivi Hajradinovic potrebbe avere un posto a destra in luogo di Tatar, con la conferma di Gojak che partirà largo a sinistra.

TABELLINO POLONIA BOSNIA

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Walukiewicz, Glik, Bereszynski; Linetty, Krychowiak; Kadzior, Klich, Grosicki; R. Lewandowski. Allenatore: Jerzy Brzczek

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Krunic, Hadziahmetovic; Hajradinovic, Pjanic, Gojak; Dzeko. Allenatore: Dusan Bajevic



© RIPRODUZIONE RISERVATA