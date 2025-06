PROBABILI FORMAZIONI POLONIA GEORGIA U21: CHI GIOCA A ZILINA?

Possiamo leggere le probabili formazioni Polonia Georgia U21 che va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 11 giugno a Zilina, in Slovacchia: è la prima giornata degli Europei Under 21 2025, in questo caso siamo nel girone C e dobbiamo dire subito che le due nazionali, almeno secondo le previsioni a bocce ferme, dovrebbero fare da vittime sacrificali per Portogallo e Francia già proiettate ai quarti di finale, a meno che ovviamente succeda altro. In particolare per quanto riguarda la Georgia, che ultimamente ha saputo produrre talenti che hanno portato la nazionale maggiore anche agli ottavi degli Europei.

La Polonia invece sta vivendo una sorta di momento di rifondazione, con la vecchia guardia incapace di centrare grandi risultati e che adesso sta lasciando spazio a una nuova generazione che dovrà dimostrare di poter fare meglio. Per i georgiani si tratta anche della prima qualificazione perché due anni fa erano presenti in quanto Paese organizzatore degli Europei; adesso però senza indugiare oltre andiamo davvero a dire qualcosa circa le scelte dei due Commissari Tecnici, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni Polonia Georgia U21.

QUOTE E PRONOSTICO POLONIA GEORGIA U21

Per quanto riguarda le quote che accompagnano le probabili formazioni Polonia Georgia U21, la nazionale favorita è quella mitteleuropea con un valore pari a 1,95 volte la giocata sul segno 1; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,35 volte l’importo investito mentre con la vittoria della Georgia, per la quale puntare sul segno X, la vincita corrisponderebbe con questo bookmaker a 3,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA GEORGIA U21

LE MOSSE DI MAJEWSKI

Nelle probabili formazioni Polonia Georgia U21 possiamo notare come Adam Majewski vada in campo con un 3-4-2-1, dunque due esterni che possono essere offensivi o meno e che questa sera possono essere Szmyt a destra e Luberecki a sinistra, quest’ultimo un terzino che dunque forma quasi una difesa a quattro con Mosor che allarga la sua posizione e i due centrali che resterebbero Peda e Bejger, davanti al portiere Trelowski, secondo uno schieramento che poi tornerebbe a tre nel momento in cui la Polonia U21 si dispone con il possesso del pallone.

Detto dei due laterali, abbiamo una zona centrale in cui i due favoriti per formare la cerniera di protezione sono Kaluzinski e Kozubal; ecco poi i due elementi alle spalle dell’attaccante, qui potremmo puntare su Kozlowski che quasi certamente sarà titolare, a questo punto da capire chi lo affiancherà perché tra i convocati ci sono tanti trequartisti puri, potrebbe essere un testa a testa tra Fornalczyk e Pienko. Davanti invece Szymczak deve vincere la concorrenza di Bogacz, che gioca nei New York Red Bull: favorito il primo, ma vedremo se sarà così che sceglierà il CT.

GLI 11 DI SVANADZE

Schiera un 4-3-3 Ramaz Svanadze, leggiamolo nelle probabili formazioni Polonia Georgia U21 secondo la squadra che una settimana fa ha perso in amichevole contro la Romania, nostra avversaria questa sera. In porta avremo Kharatishvili; davanti a lui i due centrali difensivi dovrebbero essere Sazonov e Khadagiani che è anche il capitano, poi ecco due terzini che saranno Maisuradze schierato sulla corsia destra e Azarovi sull’altro versante del campo, qui dovendo vincere soprattutto la concorrenza di Mamatsashvili che potrebbe andare in campo dal primo minuto.

Centrocampo dunque a tre dove spicca il talento di Gagnidze, una delle due mezzali; potrebbero giocare insieme i due gemelli Gizo e Otar Mamageishvili, ma la sensazione è che almeno uno dei due finirà in panchina per fare spazio a Yegoian, anche questa un’opzione da verificare. Passando poi al tridente offensivo, Gordeziani è in vantaggio per agire come prima punta anche per mancanza di reali alternative, sono tanti invece i laterali alti tra cui Kvernadze che abbiamo visto all’opera in Serie B con il Frosinone, a destra invece il favorito rimane Bedoshvili ma attenzione alla candidatura di Odisharia.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA GEORGIA U21: IL TABELLINO

POLONIA U21 (3-4-2-1): Trelowski; Mosor, Bejger, Peda; Szmyt, Kaluzinski, Kozubal, Luberecki; Fornalczyk, Kozlowski; Szymczak. Allenatore: Adam Majewski

GEORGIA U21 (4-3-3): Kharatishvili; Maisuradze, Sazonov, Khvadagiani, Azarovi; O. Mamageishvili, Yegoian, Gagnidze; Bedoshvili, Gordeziani, Kvernadze. Allenatore: Ramaz Svanadze