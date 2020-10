Probabili formazioni Polonia Italia/ Diretta tv: qualche dubbio per Mancini

Polonia Italia si gioca domani sera alle ore 20.45 a Danzica, dove le due formazioni scenderanno in campo per una importante partita della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-2021. I polacchi infatti hanno un solo punto in meno degli azzurri, che guidano il gruppo dopo il colpaccio in Olanda e arrivano dalla larga e divertente vittoria contro la Moldavia nell’amichevole di mercoledì: tornare anche da Danzica con un bel risultato potrebbe essere decisivo per gli azzurri di Roberto Mancini sulla strada verso la Final Four. Per tutti questi motivi ecco che è importante andare a scoprire subito tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Polonia Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE POLONIA ITALIA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Polonia Italia, come per tutte le partite della Nazionale maggiore italiana, sarà garantita su Rai 1, ovviamente canale numero 1 del telecomando. In alternativa, si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

LE MOSSE DI BRZECZEK

Nelle probabili formazioni di Polonia Italia, possiamo osservare che il ct polacco Brzeczek dovrebbe proporre il modulo 4-4-2 con in porta lo juventino Szczesny. In difesa dovrebbero esserci come terzini Bereszynski a destra e Rybus a sinistra, mentre centralmente dovrebbero giocare il capitano Glik e Bednarek. Se come terzino destro giocasse invece Kedziora, sarebbe possibile un ballottaggio per la maglia di terzino sinistro tra Rybus e Bereszynski. Sulle fasce di centrocampo ci sarà quasi sicuramente Grosicki sulla sinistra mentre è ballottaggio tra Szymanski e Jozwiak a destra, con Krychowiak e Klich in mezzo, anche se Goralski è pronto a prendere il posto di quest’ultimo. In attacco al fianco del titolarissimo Lewandowski dovrebbe esserci il napoletano Milik, anche se l’ex milanista Piatek potrebbe insidiarlo oppure prenderne il posto anche a partita in corso.

LE SCELTE DI MANCINI

Per quanto riguarda invece Roberto Mancini, ecco che le probabili formazioni di Polonia Italia ci proporranno il solito 4-3-3 a trazione offensiva con Gigio Donnarumma tra i pali azzurri. Davanti a lui dovrebbero giocare Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra, anche se come terzini sono in ballo pure D’Ambrosio da una parte ed Emerson dall’altra, mentre come centrali la coppia dovrebbe essere formata dagli juventini Bonucci e Chiellini. A centrocampo dovrebbero esserci Jorginho nella posizione di playmaker basso con Barella e Verratti da interni, anche se Locatelli potrebbe a sua volta ambire a una maglia da titolare. In avanti infine il tridente dovrebbe essere costituito da Immobile come punta centrale – con Belotti sua tradizionale alternativa – con Chiesa a destra e qualche dubbio in più invece a sinistra, dove sono ancora in ballo diversi nomi ma potrebbe avere la meglio Pellegrini.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Szymanski, Klich, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. All. Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All. Mancini.



