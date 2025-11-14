Probabili formazioni Polonia Italia U21: le scelte dei due CT verso la partita di Stettino, per le qualificazioni agli Europei 2027.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U21: AZZURRINI PER IL BIS!

Con le probabili formazioni Polonia Italia U21 ci avviciniamo sensibilmente alla partita dello stadio Municipale di Stettino, dove venerdì 14 novembre si gioca per la quinta giornata nel girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027.

L’Italia riparte dalle due vittorie di ottobre: ha giocato entrambe le partite in casa e ha vinto nettamente contro Svezia e Armenia, dunque per Silvio Baldini prosegue il percorso netto perché in classifica abbiamo il primo posto a punteggio pieno, e questa è una sfida fondamentale perché la Polonia ha i nostri stessi punti ma una differenza reti migliore, tra l’altro senza ancora aver subito un solo gol.

Sarà dunque una sfida davvero interessante e delicata quella che gli azzurrini vivranno; anche le decisioni del nostro CT potranno ovviamente influire sull’esito del match di Stettino, solitamente Baldini gioca con un 4-3-3 che salvo variazioni dell’ultima ora dovrebbe essere confermato anche oggi.

Scopriamolo tuttavia insieme: è infatti giunto il momento di addentrarci realmente nelle scelte del nostro CT provando a individuare, anche riguardo gli avversari, i titolari che saranno in campo tra poco, e allora prendiamoci del tempo utile per approfondire il tema relativo alle probabili formazioni Polonia Italia U21.

QUOTE E PRONOSTICO POLONIA ITALIA U21

Sono gli azzurrini ad avere il favore del pronostico, come leggiamo dalle quote Snai all’interno delle probabili formazioni Polonia Italia U21: il segno 2 per la nostra vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto, arrivando invece ad un valore corrispondente a 3,30 volte la giocata sul segno X, che regola il pareggio, e infine con una vincita che ammonta a 3,00 volte l’importo investito sul segno 1, ovviamente per il successo dei polacchi.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U21

LE MOSSE DI BRZECZEK

Jerzy Brzeczek dovrebbe impostare un 4-2-3-1 a Stettino, con le probabili formazioni Polonia Italia U21 indichiamo una difesa con Matysik e Drapinski centrali a protezione di Lubik, come terzino sinistro giocherà Gurgul mentre a destra è infortunato il titolare Krajewski, dunque la maglia potrebbe toccare a Tommaso Guercio che tradisce chiare origini italiane, infatti è nato a Codogno ed è cresciuto nell’Inter rimanendoci fino a quasi due anni fa, e ha scelto la nazionalità della madre fin da quando è stato impegnato con la nazionale Under 15, dunque oggi ce lo ritroveremo come avversario.

Proseguendo con la scelte della Polonia U21, Kowalczyk e Kozubal sono i due giocatori che agiscono in mediana dando copertura alla zona offensiva del campo; qui è fuori dai giochi Urbanski che ben conosciamo, per questo motivo Regula può avere spazio come titolare anche perché Pienko, tre gol nella partita vinta 6-0 in Svezia, dovrebbe partire dalla corsia destra. Sull’altro versante avremo Pietuszewski, infine come centravanti per la nazionale polacca ecco Bogacz che può prendere il posto di… Regula, che ha fatto la prima punta nell’ultimo match.

GLI 11 DI BALDINI

Con le probabili formazioni Polonia Italia U21 leggiamo che Silvio Baldini deve rinunciare allo squalificato Fortini, mentre per scelta tecnica non ha convocato Marianucci; in porta dovrebbe essere confermato Palmisani, davanti a lui c’è dovrebbe essere Comuzzo a fare coppia con Filippo Mané mentre sugli esterni si va verso la conferma di Palestra e Bartesaghi, naturalmente bisogna anche considerare che martedì l’Italia U21 tornerà in campo per sfidare il Montenegro e alcune cose potranno cambiare tra una partita e l’altra, per ora comunque concentriamoci su questa sfida.

Passando al centrocampo, Lipani sembra già essersi preso il ruolo di leader del reparto; Ndour e Pisilli sembrano le scelte migliori per la mediana ma possiamo citare anche Tommaso Berti e Dagasso, tra l’altro quest’ultimo entrando dalla panchina è andato a segno nell’ultima partita contro l’Armenia e certamente ha avanzato la sua candidatura. Lo stesso discorso vale per Seydou Fini e Ekhator; lo scorso mese Camarda, autore di una doppietta, è stato titolare con Cherubini e Koleosho sugli esterni ma può anche essere che il CT scelga di cambiare per oggi pomeriggio, è quello che scopriremo insieme tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U21: IL TABELLINO

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Guercio, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalczyk, Kozubal; Pietuszewski, Regula, Pienko; Bogacz. Allenatore: Jerzy Brzeczek

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, F. Mané, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Silvio Baldini