Probabili formazioni Polonia Olanda/ Quote, De Vrij o De Ligt verso la panchina?

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA: CHI GIOCA A VARSAVIA?

Le probabili formazioni di Polonia Olanda ci portano a parlare della partita valida per la penultima giornata di Nations League 2022-2023, nella fase a gironi: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 22 settembre presso lo Stadio Nazionale di Varsavia. Obiettivi opposti: sconfitta in casa dal Belgio nell’ultimo impegno di giugno, la Polonia si trova al terzo posto in classifica, potrebbe tecnicamente qualificarsi per la Final Four ma nella realtà dei fatti deve evitare la retrocessione in Lega B, e dunque ha bisogno di almeno una vittoria nelle ultime due partite per scongiurare quello che sarebbe comunque un tremendo flop.

Dall’altra parte abbiamo l’Olanda capolista, ancora imbattuta: battendo il Belgio la prossima domenica centrerebbe la seconda semifinale in tre edizioni del torneo, tecnicamente dunque potrebbe anche perdere questa sera ma è chiaro che Louis Van Gaal vorrà chiudere al più presto la questione, contando ovviamente anche che anche per gli orange queste partite serviranno soprattutto come avvicinamento ai Mondiali. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco di Varsavia; mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Polonia Olanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico su Polonia Olanda. Per questa partita di Nations League il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 3,50 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde sempre a 3,50 volte la vostra puntata mentre con il segno 2, sul quale investire per il successo della nazionale ospite, andreste a intascare una somma equivalente a 2,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA

GLI 11 DI MICHNIEWICZ

Il CT Czeslaw Michniewicz si affida al 3-4-1-2 per Polonia Olanda: da verificare le condizioni di alcuni giocatori, per esempio Szczesny che potrebbe lasciare il posto a Dragowski, poi sicuramente Zalewski e Zurkowski. Rispetto all’ultima uscita dovrebbe essere confermata la difesa con Wieteska e Kiwior a fare compagnia al veterano Glik; sugli esterni invece la possibilità è che giochino due dei tanti calciatori polacchi impegnati nel nostro campionato, vale a dire Bereszynski e Reca, con una coppia centrale che potrebbe essere quella formata da Szymanski e Linetty, senza dimenticarsi di Krychowiak che in nazionale ha sempre fatto bene e potrebbe avere un’occasione. Per quanto riguarda la trequarti, il posto potrebbe spettare a Zielinski; il calciatore del Napoli tornerebbe dunque a occupare un ruolo più naturale per lui, davanti avremmo allora la coppia formata da Lewandowski e Milik, entrambi particolarmente in forma in questo periodo sia pure con risultati di squadra molto diversi.

LE SCELTE DI VAN GAAL

Ancora più difficile leggere le scelte di Van Gaal per Polonia Olanda. Modulo speculare (anche se il passaggio alla difesa a tre aveva creato un certo scalpore in patria) con Cillessen tra i pali protetto da una linea arretrata con Aké a giocarsi il posto con De Vrij mentre Martins Indi e De Ligt dovrebbero essere confermati. Sulle fasce laterali Dumfries dovrebbe essere certo del posto a destra vista anche l’assenza di Hateboer, sull’altro versante spingerà invece Malacia con una coppia centrale che dovrebbe prevedere Frenkie De Jong e Koopmeiners, anche se rispetto a giugno è tornato De Roon che giustamente si gioca una maglia dal primo minuto per la trasferta di Varsavia. Avremo poi Bergwijn o Gakpo nella posizione di trequartista a fluttuare tra le linee; la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Depay e Janssen, con Weghorst che appare il primo candidato ad una eventuale sostituzione.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA: IL TABELLINO

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Wieteska, Glik, Kiwior; Bereszynski, Szymanski, Linetty, Reca; Zielinski; Milik, Lewandowski. Allenatore: Czeslaw Michniewicz

OLANDA (3-4-1-2): Cillessen; Martins Indi, De Ligt, Aké; Dumfries, Koopmeiners, F. De Jong, Malacia; Gakpo; Janssen, Depay. Allenatore: Louis Van Gaal











