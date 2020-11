Probabili formazioni Polonia Olanda/ Quote, Hateboer torna tra i titolari?

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Polonia Olanda parliamo della partita che chiude l’impegno per le due nazionali nella fase a gironi di Nations League 2020-2021: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 novembre presso Chorzow, e gli Orange sperano che la corsa non si fermi qui perché, con la vittoria netta sulla Bosnia, si sono mantenuti ad un punto di distanza dall’Italia e dunque potrebbero qualificarsi ancora per la Final Four, a patto però che prendano i 3 punti stasera a differenza degli azzurri. Ipotesi complessa, anche se la Polonia è fuori dai giochi: ad un certo punto la nazionale dell’Est Europa era prima in classifica nel gruppo 1, ma ha perso a Reggio Emilia senza appelli e dunque ha dovuto abbandonare le speranze con un turno di anticipo. Andiamo allora a studiare le possibili mosse da parte dei due Commissari Tecnici, mentre aspettiamo che la partita prenda il via leggiamo insieme le probabili formazioni di Polonia Olanda.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Polonia Olanda: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Nations League. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 3,40 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 2,10 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA

GLI 11 DI BRZCZEK

Fuori dai giochi, in Polonia Olanda Jerzy Brzczek potrebbe aprire al turnover: in porta ci aspettiamo che Fabianski prenda il posto di Szczesny, in mezzo alla difesa potrebbe esserci riposo per il veterano Glik che sarebbe sostituito da Walukiewicz, mentre sulle corsie laterali i prescelti questa volta possono essere Kedziora a destra e Rybus a sinistra. Modifiche di assetto anche a centrocampo, con l’arretramento di Linetty a fare coppia con Moder: sarebbe questo un sistema per dare una maglia da titolare a Zielinski, che certo può agire in mediana ma dà la sensazione di trovarsi meglio qualche passo più avanti. A fargli compagnia, partendo larghi nella loro posizione, ecco Szymanski e Grosicki; tuttavia sulla corsia destra potrebbe essere destinato Milik, con Piatek a fare da centravanti. Sarà allora probabile panchina per Robert Lewandowski, che comunque potrebbe avere un cameo nel secondo tempo.

LE SCELTE DI DE BOER

Frank De Boer può affrontare Polonia Olanda con una formazione simile a quella che ha battuto la Bosnia: in porta sarà confermato Krul, davanti a lui Hateboer si candida a tornare titolare mentre a sinistra può giocare Van Aanholt, con una coppia centrale che sarà nuovamente formata da De Vrij e Daley Blind. Al centro del campo, qualora si giocasse ancora con il 4-2-1-3, Van De Beek può sperare nel posto da trequartista unico; in questo caso allargherebbe la sua posizione Wijnaldum (doppietta domenica) per giocare a destra al posto di Berghuis, con Depay confermato sulla corsia mancina e Luuk De Jong da prima punta. Alternative per la zona avanzata sono ovviamente Malen e Promes; non è escluso poi che in mezzo al campo, dove lo stesso Van De Beek può avere un posto, venga dato spazio al giovanissimo Gravenberch che è già cercato da mezza Europa.

IL TABELLINO

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Walukiewicz, Bednarek, Rybus; Linetty, Moder; Milik, Zielinski, Grosicki; Piatek. Allenatore: Jerzy Brzczek

OLANDA (4-2-3-1): Krul; Hateboer, De Vrij, Daley Blind, Van Aanholt; F. De Jong, Gravenberch; Van De Beek; Wijnaldum, L. De Jong, Depay. Allenatore: Frank De Boer



© RIPRODUZIONE RISERVATA