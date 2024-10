PROBABILI FORMAZIONI POLONIA PORTOGALLO: CHI GIOCA STASERA IN NATIONS LEAGUE?

Ci avviciniamo alla partita di stasera, 12 ottobre 2024, per la Nations League e allora diamo spazio alle probabili formazioni Polonia Portogallo. I padroni di casa polacchi puntano all’aggancio al comando della classifica dopo il doppio impegno esterno a settembre, che era terminato con una palpitante vittoria in Scozia e una sconfitta di misura in Croazia: bilancio certamente buono, anche se oggi a fare da contrappeso al fattore campo ci sarà il livello di difficoltà della sfida contro la Nazionale in teoria più forte del girone.

Il Portogallo sta per il momento onorando il ruolo di favorita con due vittorie su due e il punteggio pieno in classifica, anche grazie a un eterno Cristiano Ronaldo che non finisce di lasciare il segno, anche quando parte dalla panchina come era successo contro la Scozia, dopo la vittoria colta già nella prima partita del girone con un altro 2-1 contro la Croazia. CR7 stavolta sarà titolare? Questa è una delle domande alle quali provare a rispondere nelle probabili formazioni Polonia Portogallo…

IL NOSTRO SGUARDO SU PRONOSTICO E QUOTE

Le probabili formazioni di Polonia Portogallo ci permettono di parlare anche del pronostico affidato alle quote dell’agenzia Snai. Favoriti sono in realtà gli ospiti, il segno 2 infatti è quotato a 1,63 ed è quindi considerato più probabile rispetto alle altre due ipotesi, perché il segno X è quotato a 3,90 mentre con il segno 1 si arriverebbe a 5,25 volte la posta in palio per un successo polacco.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA PORTOGALLO

TANTI “ITALIANI” PER PROBIERZ

Nelle probabili formazioni Polonia Portogallo ci sono molti volti notissimi nel calcio italiano per il c.t. di casa Michal Probierz, soprattutto nella retroguardia di quello che dovrebbe essere un prudente modulo 5-3-2 con Skorupski in porta e davanti a lui la folta difesa a cinque con Kaminski, Bednarek, Dawidowicz, Walukiewicz e Zalewski da destra a sinistra, anche se i due terzini potrebbero avere anche caratteristiche più offensive; a centrocampo ecco Szymanski, Zielinski che sarà il perno del gioco anche qualche metro più avanti ed infine l’altra mezzala Urbanski; in attacco potrebbe esserci Swiderski ad affiancare il bomber di spicco della Polonia, cioè come sempre Lewandowski.

CHI GIOCA IN ATTACCO PER MARTINEZ?

Roberto Martinez ha abbondanza di scelta nelle probabili formazioni Polonia Portogallo e quindi alcuni ballottaggi sono ancora aperti nel modulo 4-3-3 dei lusitani: in porta Diogo Costa; davanti a lui i quattro difensori potrebbero essere Semedo, Ruben Dias, Antonio Silva e Mendes da destra a sinistra; la qualità è alta e ciò si evince anche dai tre nomi per un centrocampo molto offensivo, che dovrebbero essere Bernardo Silva, Palhinha e Bruno Fernandes; in attacco il dilemma si fa ancora più complicato, ipotizziamo un tridente con Neto a destra, Cristiano Ronaldo centravanti e Rafael Leao a sinistra, ma occhio almeno ad altri due nomi, cioè Diogo Jota e Joao Felix.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

POLONIA (5-3-2): Skorupski; Kaminski, Bednarek, Dawidowicz, Walukiewicz, Zalewski; Szymanski, Zielinski, Urbanski; Swiderski, Lewandowski. All. Probierz.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Ruben Dias, Antonio Silva, Mendes; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Neto, Ronaldo, Leao. All. Martinez.