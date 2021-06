Probabili formazioni Polonia Slovacchia/ Quote, Linetty sarà titolare? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SLOVACCHIA: CHI GIOCA A SAN PIETROBURGO?

Con le probabili formazioni di Polonia Slovacchia ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 18:00 di lunedì 14 giugno: siamo a San Pietroburgo, gara valida per il gruppo E degli Europei 2020. Le due nazionali fanno il loro esordio nella competizione: la Polonia ormai è una potenza del calcio continentale, abbiamo visto anche in Nations League come possa arrivare a prendersi belle soddisfazioni anche se forse non è ancora riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

LE PAGELLE OLANDA UCRAINA (3-2)/ I voti della partita, Europei 2020: De Jong spaziale

La Slovacchia torna a giocare la fase finale di un grande torneo: le pretese non sono enormi, ma con il fatto che agli ottavi si qualificano anche le migliori terze si può decisamente puntare a superare il girone, che sarebbe già un obiettivo soddisfacente per questo gruppo. Aspettando allora che la partita si giochi, proviamo a valutare in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco a San Pietroburgo, leggendo insieme le probabili formazioni di Polonia Slovacchia.

Probabili formazioni Scozia Repubblica Ceca/ Quote, Gilmour in regia? (Europei 2020)

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Polonia Slovacchia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vale 1,83 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale biancorossa, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione della Slovacchia, porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la cifra investita con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SLOVACCHIA

GLI 11 DI PAULO SOUSA

Le probabili formazioni di Polonia Slovacchia ci presentano la nazionale di Paulo Sousa che viene schierata con il 3-4-1-2: in porta c’è Szczesny, davanti a lui comanda come al solito Glik e al fianco del centrale del Benevento dovremmo vedere Kedziora e Dawidowicz, con due laterali pronti ad avanzare la loro posizione che dovrebbero essere Bereszynski e Rybus, che sanno spingere molto ma anche accompagnare l’azione dei due mediani. Qui Krychowiak è sicuro del posto, mentre Linetty se lo gioca con Klich e potrebbe partire favorito; davanti ovviamente le due certezze sono Zielinski e Lewandowski, al fianco del bomber del Bayern Monaco dovremmo avere Swiderski che dà la sensazione di essere in vantaggio su Swierczok, partito titolare nell’ultima amichevole giocata dalla Polonia.

Risultati Europei 2020, classifiche/ L'Olanda batte l'Ucraina, ma che brividi!

LE SCELTE DI TARKOVIC

Come vediamo dalle probabili formazioni di Polonia Slovacchia, Stefan Tarkovic gioca con un 4-2-3-1 nel quale Skriniar e Satka fanno coppia al centro della difesa per proteggere il portiere Dubravka, sulle corsie laterali i favoriti sono Pekarik e Hubocan con una cerniera mediana che dovrebbe essere comandata da Kucka, giocatore molto versatile che in nazionale protegge la difesa con la collaborazione di Hromada, in vantaggio su Gregus e Lobotka che paga il fatto di avere giocato molto poco con il Napoli. Haraslin e Mak dovrebbero essere i due esterni alti, anche se qui Weiss è sicuramente in ballottaggio per una maglia; la prima punta dovrebbe essere Duris, con Duda che invece agirà alle sue spalle nella posizione di trequartista.

IL TABELLINO

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Dawidowicz; Bereszynski, Linetty, Krychowiak, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swiderski. Allenatore: Paulo Sousa

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Satka, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Duda, Mak; Duris. Allenatore: Stefan Tarkovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA