Probabili formazioni Pordenone Frosinone/ Quote, tante conferme per Tesser (Serie B)

Si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 e tra le mura della Dacia Arena l’attesa partita di ritorno delle semifinali dei play off della Serie B tra Pordenone e Frosinone, di cui ora metteremo sotto esame le probabili formazioni. Il match è bollente e la posta in palio (ovvero la possibilità di giocarsi con lo Spezia l’ultimo pass per la promozione in Serie A) è grande: capiamo bene che questa sera a Tesser come a Nesta non saranno concessi errori e leggerezze nel fissare le probabili formazioni di Pordenone Frosinone. Soprattutto se ricordiamo che cosa era successo nel match di andata, dove i ramarri avevano trovato il successo, ma col risicato risultato di 1-0, che non mette i neroverdi al riparo di uno scivolone imprevisto. Specie contro una formazione come quella dei ciociari, che torna in campo particolarmente sotto pressione dopo un finale di stagione al di sotto delle attese, e che ha strappato con grande fatica il biglietto per questa semifinale (superando a sorpresa il Cittadella). Sarà oggi una partita complicata e arcigna, a cui non si può scendere in campo da impreparati: andiamo allora a esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Pordenone Frosinone.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando anche il pronostico per il big match alla Dacia Arena, ecco che non possiamo non dare il favore alla vigilia del fischio d’inizio ai ramarri, benché comunque le quote fissate dalla Snai siano ben vicine. Nell’1×2 infatti il successo del Pordenone è stato dato a 2.60, contro il più elevato 2.85: il pareggio paga invece la posta in palio a 3.10.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FROSINONE

LE MOSSE DI TESSER

Per le probabili formazioni di Pordenone Frosinone, mister Tesser dovrebbe confermare gran parte dell’11 che ha ben fatto nella partita di andata pochi giorni fa, anche se alcuni di questi giocatori ormai cominciano a sentire le gambe pesanti. Fissato il consueto 4-3-1-2 vedremo in porta il solito Di Gregorio, con Vogliacco e camperete al centro della difesa, mentre il duo Almici-Gasbarro si occuperanno delle corsie esterne del reparto. A centrocampo dovremmo rivedere poi ancora Burrai, con al fianco Mazzocco e Pobega, anche se Misuraca potrebbe insidiare uno dei due dalla panchina. Per la trequarti è però ballottaggio sul 50:50 tra Tremolada e Gavazzi per la maglia da titolare: in attacco non mancheranno poi Bocalon e Candellone, anche se Ciurria rimane valida alternativa dalla panchina.

LE SCELTE DI NESTA

Sarà sempre 3-5-2 invece il modulo di Alessandro Nesta per le probabili formazioni di Pordenone e Frosinone e qui anche il tecnico dei ciociari potrebbe andare per larghe conferme rispetto l’11 che abbiamo visto pochi giorni fa. Di certo questa sera si farà trovare pronto tra i pali Bardi, mentre in difesa paiono sicuri della propria maglia da titolare Brighenti, Ariaudo e Krajnc. Sono però possibili soluzioni differenti nell’ampio centrocampo a 5: al centro infatti si fanno avanti dal primo minuto Rohden, Maiello e Haas, ma in corsia Zampano insidia dal primo minuto uno tra Paganini e Salvi. Ballottaggi aperti anche in attacco, visto che per le due punte si candidano Dionisi e Ciano, che pure non solo soli: non è infatti da escludere l’eventuale inserimento di uno tra Novakovich e Ardemagni, che potrebbero anche modificare lo schieramento verso un più offensivo 4-3-3. Staremo a vedere.

IL TABELLINO

PORDENONE (4-3-1-2): 22 Di Gregorio; 29 Almici, 31 Camporese, 5 Vogliacco, 20 Gasbarro; 18 Mazzocco, 8 Burrai, 24 Pobega; 23 Tremolada; 27 Candellone, 28 Bocalon. All. Tesser

FROSINONE (3-5-2): 22 Bardi; 23 Brighenti, 15 Ariaudo, 32 Krajnc; 7 Paganini, 17 Rohden, 8 Maiello, 11 Haas, 14 Salvi; 10 Dionisi, 28 Ciano. All. Nesta



