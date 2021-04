Probabili formazioni Porto Chelsea/ Diretta tv: Oliveira è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI PORTO CHELSEA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Porto Chelsea ci consentono di presentare la partita di Champions League in programma domani sera per l’andata dei quarti sul campo neutro dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan a causa delle restrizioni Covid. Grandi rimpianti per la Juventus, che avrebbe potuto essere protagonista di questa sfida ma è stata eliminata agli ottavi dal Porto, avversario certamente inferiore sulla carta rispetto ai bianconeri ma che sa fare sempre bella figura nelle Coppe europee.

Dovrà allora stare attento anche il Chelsea, che agli ottavi ha eliminato l’Atletico Madrid ma in campionato non se la passa benissimo, come ha evidenziato la clamorosa sconfitta casalinga per 2-5 di sabato scorso contro il West Bromwich Albion. Partita che si annuncia di conseguenza apertissima: scopriamo allora con interesse quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Porto Chelsea.

DIRETTA PORTO CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Porto Chelsea sarà una esclusiva di Sky Sport in diretta tv, di conseguenza solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la partita di Champions League, davanti a un televisore oppure sfruttando il servizio Sky Go per usufruire della diretta streaming video tramite sito o app.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO CHELSEA

LE MOSSE DI SERGIO CONCEICAO

Nelle probabili formazioni di Porto Chelsea spiccano diversi problemi per l’allenatore lusitano Sergio Conceicao, che dovrà infatti rinunciare agli squalificati Taremi e Sergio Oliveira, che fu decisivo allo Stadium con la sua doppietta rifilata alla Juventus nel ritorno degli ottavi. Inoltre è acciaccato Pepe, per il quale tuttavia si farà di tutto: al momento lo consideriamo titolare nella difesa a quattro del Porto davanti a Marchesin, nella coppia centrale con Mbemba mentre come terzini agiranno Manafà a destra e Zaidu a sinistra. Il modulo del Porto dovrebbe essere il 4-4-2, a centrocampo stante la squalifica di Sergio Oliveira ci aspettiamo come possibili titolari Luis Díaz, Uribe, Otávio e Corona da destra a sinistra; infine in attacco ecco la coppia titolare che dovrebbe essere composta da Marega ed Evanilson.

LE SCELTE DI TUCHEL

Kanté non è al meglio e costituisce di conseguenza il dubbio principale per il suo allenatore Thomas Tuchel nelle probabili formazioni di Porto Chelsea alla vigilia della partita. Per il centrocampista francese vale quanto abbiamo già detto per Pepe: cercherà di stringere i denti e al momento lo annoveriamo fra i titolari di un Chelsea che dovrebbe scendere in campo con un aggressivo modulo 3-4-3 di partenza. Ecco dunque fra i possibili titolari dei Blues il portiere Mendy e davanti a lui la retroguardia a tre composta da Azpilicueta, Christensen e Rüdiger; a centrocampo i quattro titolari potrebbero essere James, Kanté, Mount e Alonso, naturalmente con tutte le cautele del caso per il francese; infine il tridente d’attacco del Chelsea potrebbe essere composto da Ziyech, Werner e Havertz.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Luis Díaz, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Evanilson. All. Sergio Conceicao.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Mount, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel.



