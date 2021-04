Probabili formazioni Porto Chelsea/ Quote, Tuchel si affida a Oliver Giroud?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO CHELSEA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Porto Chelsea, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e in programma oggi, mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 21.00 al Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. E’ grande attesa per le mosse di Conceiçao come di Tuchel per quella che pare una gara già scritta, almeno sulla carta. La squadra lusitana, che pure ha staccato il pass per questa fase della coppa superando i campioni d’Italia in carica della Juventus, è certo la grande sfavorita nel tabellone: pure i portoghesi registrano precedenti poco lusinghieri contro squadre inglesi e la sfida di questa sera contro i Blues pare una sorta di impresa per gli uomini di Conceiçao.

Pure Tuchel oggi deve fare molta attenzione: a dispetto del pronostico, il Chelsea non può dirsi affatto sicuro della qualificazione alla final Four della Champions league, specie dopo l’incredibile KO appena subito in Premier league solo pochi giorni fa per 5-2 contro il West Bromwich Albion. Ci attende dunque un match importante: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Porto Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di Champions league, consegniamo agli inglesi il favore del pronostico: il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha fissato a 1.75 il successo oggi del Chelsea, contro il più alto 5.00 segnato per la vittoria del Porto, mentre il pareggio paga la posta a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTO CHELSEA

LE MOSSE DI CONCEIÇAO

Fissato il classico 4-4-2 di partenza, per le probabili formazioni di Porto Chelsea, Conceiçao non rinuncerà al suoi giocatori più in forma, ad eccezione di Sergio Oliveira e Taremi, squalificati per il turno. Ecco che allora questa sera dal primo minuto vedremo Luis Diaz ad affiancare Marega in attacco, mentre a centrocampo sarà spazio da titolare per Otavio al fianco di Uribe: sull’esterno ecco farsi avanti Gruijc e Corona. Pochi dubbi poi per il reparto difensivo del club lusitano con capitan Pepe al centro, al fianco di Mbemba: in corsia ecco invece pronti dal primo minuto Manafà e Zaidu, come già occorso anche nell’ultimo scontro di coppa contro la Vecchia Signora. Marchesin tra i pali completerà lo schieramento.

LE SCELTE DI TUCHEL

Scottato dal 5-2 subito in campionato solo pochi giorni fa, ecco che per la sfida di Champions league di questa sera Tuchel scommetterà ancora su i suoi giocatori più in forma: serve una reazione immediata contro una squadra affatto scontata. Segnato il 3-4-3 come modulo di partenza, ecco che oggi il tecnico tedesco dovrebbe dare nuova fiducia a Mount e Werner in attacco, con prima punta Oliver Giroud, capocannoniere dei Blues, almeno quando si parla di Champions league. Per il centrocampo si ricorda l’assenza annunciata di Kantè, out per un problema al ginocchio: ecco allora pronti dal primo minuto Jorginho e Kovacic (a rischio squalifica) mentre saranno Alonso e James a completare lo schieramento sull’esterno. Pochi dubbi poi per la difesa: davanti a Mendy avremo pronti Azpilcueta, Christensen e Rudiger, con diverse alternative pronte dalla panchina.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2) Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujić, Uribe, Otávio, Corona; Luis Diáz, Marega All Conceicao

CHELSEA (3-4-3) Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Alonso; Mount, Giroud, Werner All. Tuchel



