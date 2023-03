Probabili formazioni Porto Inter/ Diretta tv: ancora dubbi per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Porto Inter ci avviciniamo alla fondamentale partita di domani sera per il ritorno degli ottavi di Champions League, nella quale i nerazzurri di Simone Inzaghi cominceranno in vantaggio di un gol grazie al successo per 1-0 firmato da Romelu Lukaku tre settimane fa a San Siro contro la squadra dell’ex Sergio Conceicao, seconda forza del campionato portoghese dietro il Benfica. Per l’Inter c’è la possibilità quindi di entrare fra le prime otto d’Europa, che sarebbe la conferma delle qualità delle squadre di Inzaghi nelle sfide secche.

In campionato invece la situazione è più complessa, l’Inter perde troppo spesso, soprattutto in trasferta, segnale che non induce all’ottimismo verso la partita all’Estadio do Dragao. Servirà una prestazione ben diversa da quella di venerdì sera, terminata con la sconfitta sul campo dello Spezia, d’altronde l’Inter in questa Champions League ci ha abituato bene (ha perso solo contro il Bayern Monaco) e quindi ce la può fare. Tutto questo premesso, andiamo scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Porto Inter.

PORTO INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Porto Inter in diretta tv sarà visibile domani sera anche in chiaro su Canale 5, possibilità che andrà ad aggiungersi a quella offerta da Sky Sport per i suoi abbonati e naturalmente alle opzioni della diretta streaming video, tramite Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER

LE MOSSE DI CONCEICAO

Le probabili formazioni di Porto Inter ci parlano per l’allenatore di casa Sergio Conceiçao del modulo 4-4-2, nel quale i lusitani dovranno fare i conti con le assenze degli indisponibili o come minimo acciaccati Meixedo, Evanilson e Galeno e dello squalificato Otavio. Tutto questo considerato, ecco che il portiere Diogo Costa sarà protetto da una difesa a quattro nella quale i titolari da destra a sinistra dovrebbero essere Joao Mario (solo omonimo dell’ex nerazzurro), il veterano Pepe, Marcano e Zaidu; esterno destro sarà Conceicao, omonimo del suo allenatore, ecco poi Uribe e Grujic nel cuore della mediana e Franco a sinistra per completare il centrocampo del Porto; infine, in attacco schieriamo la coppia con Pepê e Taremi, mentre Toni Martinez sarà la prima alternativa.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, dopo il parziale e sfortunato turnover contro lo Spezia, ecco che nelle probabili formazioni di Porto Inter dovrebbero tornare tutti i “titolarissimi” per mister Simone Inzaghi. Il modulo sarà l’inossidabile 3-5-2, resta adire il vero qualche dubbio sui titolari, anche legati a qualche giocatore non al top. In porta riecco Onana, in difesa dovrebbe farcela Skriniar per affiancare Acerbi e Bastoni; sulla fascia destra Dumfries potrebbe essere favorito a Damian ma il ballottaggio resta aperto, così come quello fra Dimarco e Gosens a sinistra, mentre nel cuore della mediana ci aspettiamo titolari naturalmente Barella, Brozovic e Calhanoglu; infine in attacco Dzeko è favorito su Lukaku, ma attenzione perché non è ancora certo il nome del partner di Lautaro Martinez dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER: IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Conceicao, Uribe, Grujic, Franco; Pepê; Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.











