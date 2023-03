Probabili formazioni Porto Inter/ Quote: Calhanoglu sarà il regista?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Porto Inter per scoprire quali potrebbero essere le mosse dei due ex compagni di squadra Sergio Conceicao e Simone Inzaghi verso la fondamentale partita di questa sera allo stadio Do Dragao per il ritorno degli ottavi di Champions League, nella quale i nerazzurri potranno contare sul vantaggio di un gol grazie al successo per 1-0 firmato da Romelu Lukaku tre settimane fa a San Siro contro la squadra lusitana, che è attualmente la seconda forza del campionato portoghese dietro il Benfica. Per l’Inter c’è la possibilità quindi di entrare fra le prime otto d’Europa, che sarebbe la conferma delle qualità delle squadre di Inzaghi nelle sfide secche, anche se il Porto negli ultimi anni è diventato la “bestia nera” per le formazioni italiane.

Stefano Fiordelisi critica fisico di Antonella?/ "Fai attività fisica, il tuo mondo è lo sport", web insorge

Inoltre, certamente l’Inter dovrà fare meglio rispetto alle ultime trasferte in campionato, dove invece la situazione è più complessa e l’Inter perde troppo spesso lontano da San Siro, segnale che non induce all’ottimismo verso la partita di Porto. Servirà una prestazione ben diversa da quella di venerdì sera, terminata con la sconfitta sul campo dello Spezia, d’altronde l’Inter in questa Champions League ci ha abituato bene anche in trasferta (ha perso solo contro il Bayern Monaco) e quindi ce la può fare ad entrare fra le prime otto d’Europa, traguardo che naturalmente aiuterebbe a rendere positivo il bilancio di tutta la stagione. Tutto questo premesso, andiamo scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Porto Inter.

Signorini rivelazione choc su Soleil Sorge/ "Le ho presentato un mio amico e..."

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Porto Inter. I padroni di casa portoghesi stasera partono favoriti ma di un soffio: il segno 1 è infatti quotato a 2,60, con una differenza davvero minima con il segno 2 per la vittoria dell’Inter, che varrà 2,65 volte la posta in palio. Ai nerazzurri tuttavia andrebbe bene anche l’ipotesi del pareggio, il segno X che è l’ipotesi più remunerativa ed è quotato a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER

LE MOSSE DI CONCEICAO

Le probabili formazioni di Porto Inter ci parlano per l’allenatore di casa Sergio Conceiçao del modulo 4-4-2, nel quale i lusitani dovranno fare i conti con le assenze dello squalificato Otavio e di alcuni indisponibili, ma hanno la buona notizia del rientro di Galeno. Il portiere Diogo Costa sarà protetto da una difesa a quattro nella quale i titolari da destra a sinistra dovrebbero essere l’omonimo dell’ex nerazzurro Joao Mario, il veterano Pepe, Marcano e Zaidu; esterno destro sarà Conceicao, omonimo in questo caso del suo stesso allenatore, ecco poi Uribe e Grujic nel cuore della mediana e Franco a sinistra per completare il centrocampo del Porto; infine, in attacco schieriamo la coppia proprio con Galeno al fianco di Taremi, altrimenti potrebbe essere Pepê ad affiancare il centravanti iraniano.

SFOOTING/ Lotta allo spreco con l’etichetta “O al gatto o alla suocera”

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro delle probabili formazioni di Porto Inter, il parziale e sfortunato turnover contro lo Spezia non ha dato gli esiti sperati ed ecco che oggi dovrebbero tornare i “titolarissimi” per mister Simone Inzaghi. Il modulo sarà l’inossidabile 3-5-2, in porta riecco Onana, in difesa restano i problemi per Skriniar e allora dovrebbe essere Darmian ad affiancare Acerbi e Bastoni; sulla fascia destra Dumfries sarà di conseguenza il titolare, mentre il ballottaggio resta aperto fra Dimarco e Gosens a sinistra. Attenzione perché nel cuore della mediana potrebbe restare in panchina Brozovic e ci aspettiamo titolari quindi naturalmente Barella, Calhanoglu come regista e Mkhitaryan; infine in attacco Dzeko è favorito su Lukaku, ma pure in questo caso resta il dubbio, perché non è ancora certo il nome del partner di Lautaro Martinez dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO INTER: IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Conceicao, Uribe, Grujic, Franco; Galeno, Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA