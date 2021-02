Probabili formazioni Porto Juventus/ Diretta tv: Cuadrado è assente

PROBABILI FORMAZIONI PORTO JUVENTUS: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Porto Juventus ci consentono naturalmente di presentare la partita che vedrà i bianconeri di Andrea Pirlo tornare sul palcoscenico della Champions League nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto, guidato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sergio Conceicao. Incrocio certamente non impossibile per la Juventus, che si era conquistata il vantaggio del primo posto nel girone con l’impresa a Barcellona e che adesso proverà a sfruttare questo “guadagno”, pur senza naturalmente sottovalutare la solidità e la costanza del Porto in Champions League, che ha visto i lusitani agevolmente secondi nel loro girone. Tutto questo premesso, è ora naturalmente il momento di tuffarsi sull’attualità, andando a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Porto Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO JUVENTUS

LE MOSSE DI CONCEICAO

Le probabili formazioni di Porto Juventus, per quanto riguarda i padroni di casa lusitani, vedono l’allenatore Sergio Conceicao alle prese con un dubbio legato ad Otavio a centrocampo, dove la soluzione tuttavia più probabile è quella di una linea a quattro (modulo 4-4-2) che dovrebbe vedere titolari Corona a destra, i due mediani Oliveira ed Uribe, infine Diaz come esterno sinistro. Davanti si va invece verso la coppia d’attacco formata da Marega e Taremi, favoriti come titolari delle due maglie a disposizione nel reparto offensivo del Porto. Ci resta dunque da presentare la difesa, dove dovremmo trovare Manafà a destra e Sarr a sinistra in qualità di terzini, mentre al centro della difesa saranno l’esperto Pepe e Mbemba a proteggere il portiere Marchesin.

LE SCELTE DI PIRLO

Andrea Pirlo nelle probabili formazioni di Porto Juventus deve invece rinunciare a Cuadrado, che si è infortunato a Napoli: spazio dunque a Danilo nei panni del terzino destro, con Alex Sandro dall’altra parte. In mezzo alla difesa torna Bonucci davanti a Szczesny e accanto a Leo il favorito sembra essere Chiellini ai danni di De Ligt, puntando dunque sull’esperienza e la sintonia fra i due difensori italiani. Scelte obbligate a centrocampo: out Arthur, toccherà ancora a Bentancur e Rabiot (che sarà squalificato nel prossimo turno di campionato), mentre sulle fasce dovremmo vedere in azione da una parte McKennie e sul versante opposto Chiesa. In attacco infine Morata affiancherà Cristiano Ronaldo, anche perché Dybala sta recuperando ma certamente non è ancora pronto per essere titolare in una partita di Champions League.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.



