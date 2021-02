Probabili formazioni Porto Juventus/ Quote, out anche Arthur (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI PORTO JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Porto Juventus ci introduciamo all’andata degli ottavi di Champions League 2020-2021: le due squadre sono in campo alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio presso l’Estadio Do Dragão, e si ritrovano a quattro anni dalla doppia sfida, sempre agli ottavi, che aveva lanciato i bianconeri verso la seconda finale in tre stagioni. La Juventus arriva all’appuntamento da prima del girone grazie al ribaltone operato al Camp Nou, ma ha perso qualche certezza con la sconfitta di Napoli e non è troppo vicina al decimo scudetto consecutivo.

Secondo posto in campionato per un Porto che, di riffa o di raffa, riesce spesso ad arrivare a questo contesto in Champions League (non aveva un girone particolarmente ostico) e ora proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus che parte favorita, esattamente come aveva fatto (riuscendoci) due anni fa con la Roma. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco; aspettando che arrivi il momento della partita proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Porto Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Porto Juventus, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per l’andata degli ottavi di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,85 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 2,05 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO JUVENTUS

LE SCELTE DI SERGIO CONCEIÇAO

Per Porto Juventus Sergio Conceiçao non rinuncia al 4-4-2 di ordinanza: ha recuperato Otávio e dunque potrebbe schierarlo come esterno destro a centrocampo, qui il ballottaggio è con Joao Mario mentre sull’altro versante Felipe Anderson fa concorrenza a Corona che parte comunque favorito. In mediana dovremmo vedere Grujic fare coppia con Sérgio Oliveira, ma le quotazioni di Fabio Vieira sono in rapida ascesa e sicuramente anche lui è in grado di portare qualità nel settore nevralgico; davanti bisogna decidere tra Taremi e Evanilson, con il primo che sembra poter essere in vantaggio. Naturalmente il punto di riferimento offensivo sarà Marega, titolare indiscusso nella squadra biancoblu; in difesa non dovrebbe recuperare Ivan Marcano, e dunque sarà nuovamente Diogo Leite a fare coppia centrale con il veterano Pepe, in porta andrà Marchesin mentre i due terzini dovrebbero essere Manafá e Sanusi.

I DUBBI DI PIRLO

Doppia tegola per Andre Pirlo, che in Porto Juventus deve fare i conti con gli infortuni di Cuadrado e Arthur: le scelte del bresciano dipendono da questo ma sostanzialmente sono già segnate, almeno in difesa dove Danilo tornerà a giocare a destra con Alex Sandro a sinistra, mentre a centrocampo è possibile rivedere Rabiot con Bentancur o magari l’accentramento di McKennie (altrimenti impiegato a destra) o Ramsey. Bonucci tornerà titolare, con lui potrebbe giocare Chiellini così da avere una difesa che si intende a meraviglia; rischia allora il posto De Ligt, in porta andrà Szczesny mentre a completare il reparto di mezzo sarà Federico Chiesa, che scatterà dalla fascia sinistra per andare a comporre un tridente in fase d’attacco. Spazio a Cristiano Ronaldo, e questa ovviamente non è una notizia; con lui ci sarà Morata, da valutare Dybala che andrà in panchina e potrebbe finalmente avere uno spezzone nel secondo tempo.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Pepe, Diogo Leite, Sanusi; Otávio, Grujic, Sérgio Oliveira, Corona; Marega, Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo



