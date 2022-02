Probabili formazioni Porto Lazio/ Diretta tv, Felipe Anderson titolare nel tridente?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LAZIO: CHI GIOCA AL DO DRAGÃO?

Con le probabili formazioni di Porto Lazio parliamo della partita che, alle ore 21:00 di giovedì 17 febbraio, si gioca per l’andata dei playoff di Europa League 2021-2022. Un appuntamento importante: i lusitani, che l’anno scorso hanno eliminato la Juventus dalla Champions League, non sono riusciti a superare il girone che comprendeva Milan, Liverpool e Atletico Madrid e così si ritrovano a giocare al piano di sotto, dovendo passare da questo turno di spareggio secondo il regolamento e incrociando un’altra italiana, la Lazio di cui peraltro Sérgio Conceição è grande ex.

Lazio che invece il suo girone lo ha passato ma lo ha fatto in Europa League, e tra l’altro si è dovuta accontentare del secondo posto alle spalle del Galatasaray: per questo motivo i biancocelesti devono giocare almeno due partite in più e rischiano che i tanti impegni possano avere qualche effetto sulle forze fisiche in questa seconda parte di stagione. Ad ogni modo aspettiamo ora che arrivi giovedì sera; nel frattempo noi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Porto Lazio.

DIRETTA PORTO LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Porto Lazio sarà trasmessa soltanto sui canali della televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Europa League: dunque si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video garantito da Sky Go. La mobilità è una possibilità che compete anche a DAZN, altra piattaforma che manda in onda la programmazione di Europa League: potrete in questo caso avvalervi anche di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LAZIO

GLI 11 DI CONCEIÇÃO

Nel 4-4-2 di Sérgio Conceição per Porto Lazio dovrebbero trovare spazio sia Marchesin che Pepe, espulsi nel big match contro lo Sporting Lisbona e dunque arruolati per l’Europa League; a completare la difesa potremmo invece vedere João Mario e Zaidu in qualità di terzini e Mbemba come altro centrale, senza tropo turnover visto che i lusitani tengono ad arrivare in fondo. In mezzo al campo, partito Sérgio Oliveira, la maglia di mediano al fianco di Uribe se la giocano Vitinha e Grujic, con il secondo che appare favorito anche se in un ballottaggio che parte più o meno alla pari; poi avremo i due esterni di centrocampo che potrebbero essere Otávio e Pepê (che però se la gioca con Fabio Vieira per il posto che è stato di Luis Diaz fino a poche settimane fa), davanti invece Evanilson e Taremi sono in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata in particolar modo da Toni Martinez con Galeno che potrebbe giocare da seconda punta tattica.

LE SCELTE DI SARRI

Dalle probabili formazioni di Porto Lazio manca ancora Acerbi, dunque Sarri deve fare di necessità virtù e confermare Patric al centro della difesa, con Luiz Felipe e Reina nel pacchetto e due esterni che dovrebbero essere Hysaj e Marusic, da capire poi quale dei due agirà a sinistra visto che entrambi si possono spostare. Come sempre poi in mezzo al campo c’è il ballottaggio aperto tra Luis Alberto e Basic: questa volta il secondo potrebbe essere favorito dopo essere partito dalla panchina contro il Bologna, sembra invece che Sergej Milinkovic-Savic sarà ancora titolare e con lui anche Lucas Leiva, che però rischia sulla pressione di Cataldi. I dubbi maggiori comunque Sarri li ha nel tridente offensivo: Zaccagni sta particolarmente bene e arriva da una doppietta, dunque potrebbe essere confermato a sinistra con l’alternanza a destra, dove Felipe Anderson è pronto a prendere il posto di Pedro. Come prima punta non dovrebbero esserci discussioni: giocherà Immobile fin dal primo minuto.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI PORTO LAZIO

PORTO (4-4-2): Marchesin; João Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sérgio Conceição

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri



