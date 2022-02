Probabili formazioni Porto Lazio/ Quote, solito ballottaggio Luis Alberto-Basic

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LAZIO: CHI GIOCA AL DO DRAGAO?

Le probabili formazioni di Porto Lazio ci avvicinano alla partita che al Do Dragao, alle ore 21:00 di giovedì 17 febbraio, si gioca per l’andata dei playoff di Europa League. I biancocelesti avrebbero preferito saltare questo turno intermedio, ma sono costretti a giocare queste due partite in più avendo mancato la vittoria casalinga contro il Galatasaray, e dunque chiudendo al secondo posto un girone che comunque è stato superato senza particolari patemi, pur se chiaramente su come sono andate le cose pesa la clamorosa autorete di Strakosha nella partita di Istanbul.

Il Porto arriva dalla Champions League: fino all’ultimo si è giocato la qualificazione agli ottavi con l’Atletico Madrid, ma alla fine i Colchoneros hanno avuto la meglio e così per i Dragoni c’è stata la discesa in Europa League, adesso però con l’occasione di arrivare fino in fondo come già accaduto altre volte. Vedremo quello che succederà tra poco, intanto possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per l’andata dei playoff di Europa League, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Porto Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Porto Lazio. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,05 volte quanto messo sul piatto; con l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata, infine con il segno 2 per il successo della squadra ospite avreste in tasca una somma che equivale a 3,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LAZIO

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Il grande ex Sérgio Conceiçao adotta il 4-4-2 come modulo di riferimento, e in Porto Lazio dovrebbe avere pochi dubbi: persi due giocatori di grande importanza come Sérgio Oliveira e Luis Diaz, li dovrebbe rimpiazzare con Grujic (o Vitinha, qui il ballottaggio è abbastanza serrato) e Fabio Vieira, più difficile vedere titolare il figlio Francisco. Per il resto, come detto ci sono poche sorprese: Diogo Costa potrebbe essere il portiere titolare anche in Europa League, poi davanti a lui Pepe e Mbemba come centrali con Joao Mario e Zaidu che saranno i due terzini. A completare la zona di centrocampo, di cui abbiamo già parlato, potremmo avere il re degli assist Otavio sulla corsia destra e ovviamente, in mezzo, Uribe che è una sorta di intoccabile. Davanti Conceiçao ha perso appunto i gol di Luis Diaz, che giocava comunque partendo largo; i due attaccanti dovranno dunque elevare il loro bottino di reti, si tratta di Taremi ed Evanilson.

LE SCELTE DI SARRI

Da valutare se per Porto Lazio Maurizio Sarri sceglierà Pepe Reina o Strakosha, che nelle ultime ore sembra essersi allontanato dai biancocelesti ma ora potrebbe rinnovare; ad ogni modo davanti a lui giocheranno Luiz Felipe e Patric perché Acerbi è ancora indisponibile, inoltre nei giorni scorsi si è fatto male anche Manuel Lazzari e dunque ci sono pochi dubbi sul fatto che le corsie laterali saranno presidiate da Hysaj e Marusic, con l’allenatore che dovrà solo decidere chi dei due andrà a destra e chi a sinistra. Qualche punto di domanda aperto c’è riguardo al centrocampo: Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe essere regolarmente in campo, Cataldi e Basic insidiano le maglie di Lucas Leiva e Luis Alberto rispettivamente, con lo spagnolo che rischia fortemente un’altra panchina. Nel tridente d’attacco la certezza si chiama Immobile e in questo momento Sarri vuole cavalcare l’ottimo momento di Zaccagni, dunque resterebbe libera la maglia di esterno destro e qui Felipe Anderson potrebbe scalzare Pedro

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri



