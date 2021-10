Probabili formazioni Porto Milan/ Quote: Pioli è ancora in emergenza

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Porto Milan ci avviciniamo alla partita di stasera allo stadio Do Dragao per la terza giornata nel gruppo B di Champions League 2021-2022. I rossoneri hanno finora sempre perso, anche se in maniera beffarda soprattutto contro l’Atletico Madrid. Dopo aver rimontato il Verona in campionato, Stefano Pioli in Portogallo dovrà fare i conti con una formazione raffazzonata tra infortunati, positivi al Covid e la squalifica di Kessie.

Il Porto dal canto suo ha un punto in classifica e sa che questa partita potrebbe essere importante per provare almeno a blindare il terzo posto, che significherebbe andare in Europa League, però dovrà fare meglio rispetto alla batosta incassata contro il Liverpool. Nel frattempo, questo è il momento per analizzare tutte le notizie sulle probabili formazioni di Porto Milan, ormai a poche ore dal fischio d’inizio della partita di Champions League.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo ai pronostici su Porto Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sembrano essere leggermente favoriti i padroni di casa lusitani: il segno 1 è quotato a 2,50, poi si sale a 2,75 in caso di segno 2 per il successo del Milan e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Per le probabili formazioni di Porto Milan, Sergio Conceiçao dovrebbe scegliere un 4-2-3-1: davanti al portiere Marchesin, recuperato, agiscono i quattro difensori in linea che dovrebbero essere Manafà e Zaidu sugli esterni con una coppia centrale formata da Pepe e Marcano. Nel cuore della mediana potremmo invece vedere Sérgio Oliveira e Uribe, anche se il primo potrebbe anche agire da trequartista, lasciando quindi a Grujic il compito di completare la coppia davanti alla difesa. Davanti dovrebbe tornare titolare Corona: il messicano può prendersi la maglia di esterno al pari di Otavio, Sérgio Oliveira o Fabio Vieira in posizione centrale alle spalle della prima punta, maglia per cui Toni Martinez insidia Taremi.

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Porto Milan presentano un Diavolo decimato: in difesa mancano Maignan e Theo Hernandez, dunque in porta ci sarà Tatarusanu mentre sulla sinistra si dovrebbe spostare Calabria, con Kalulu a destra. In mezzo torna titolare Kjaer, che non ha giocato contro il Verona e formerà la coppia centrale con Tomori. In mediana Kessié è squalificato, dunque la sua maglia sarà di Bennacer che opererà al fianco di Tonali. Anche in attacco la situazione è delicata: Rebic è uscito alla mezz’ora in campionato e va per il forfait, Brahim Diaz ha il Coronavirus e allora ecco Krunic trequartista centrale, con Saelemaekers e Rafael Leao esterni. La prima punta potrebbe essere Ibrahimovic, che ha recuperato; Giroud comunque è in ballottaggio con lo svedese, vedremo cosa deciderà Pioli nel testa a testa tra veterani.

IL TABELLINO

PORTO (4-2-3-1): Marchesin; Manafà, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic; Otavio, Sérgio Oliveira, Corona; Taremi. All. Conceiçao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.



