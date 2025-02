PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA: SFIDA GENERAZIONALE PER RANIERI

Le probabili formazioni Porto Roma ci presentano le mosse di Martin Anselmi e Claudio Ranieri per l’andata dei playoff di Europa League. La straordinaria esperienza internazionale di Ranieri potrebbe allora essere un valore aggiunto per la Roma che, lontana in campionato e già eliminata in Coppa Italia, deve puntare forte sulla gloria che potrebbe arrivare proprio da questa Europa League. Il modello può essere la bellissima vittoria contro l’Eintracht Francoforte, che è stata determinante per far passare alla Roma la fase a gironi, che si era decisamente complicata con il precedente ko in Olanda.

Discorso molto simile per il Porto, che a sua volta ha fatto ben più fatica del previsto e si è salvato solamente all’ultima giornata dal rischio di una eliminazione che ovviamente sarebbe stata clamorosa anche per i lusitani. Non è stato facile assorbire l’addio di Sergio Conceiçao, in effetti è freschissimo il cambio di guida tecnica che ha portato in panchina Martín Anselmi solamente dal 27 gennaio scorso, per cui sarà curioso anche l’incrocio fra due allenatori con carriere completamente diverse – basterebbe dire che Anselmi ha 39 anni, essendo un classe 1985. Una sfida anche generazionale nelle probabili formazioni Porto Roma…

PORTO ROMA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai per il pronostico su Porto Roma indicano i portoghesi leggermente favoriti: 2,35 sul segno 1, 2,90 invece se vincesse la Roma. Il pareggio è invece quotato a 3,30 ed è quindi l’ipotesi più redditizia.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA

IL MODULO 3-4-3 DI ANSELMI

Le probabili formazioni Porto Roma per Martin Anselmi ci indicano il modulo 3-4-3 con buone certezze in difesa, a cominciare dal portiere Diogo Costa, davanti al quale dovrebbero trovare posto Tiago Djaló, Zé Pedro e Nehuen Perez. Molto importante con questo modulo sarà il ruolo dei due esterni a tutta fascia, che dovrebbero essere Joao Mario a destra e Zaidu a sinistra, mentre in mezzo al campo potrebbero essere in tre per due maglie, cioè Fabio Vieira, Eustaquio e Varela. Dobbiamo però dire che potrebbero anche giocare tutti, perché Vieira potrebbe essere pure avanzato ad ala sinistra del tridente, con Pepê a destra e Omorodion che è il centravanti dei lusitani.

ECCO I TITOLARI DI RANIERI

Claudio Ranieri per una trasferta così delicata dovrebbe andare sul sicuro nelle probabili formazioni Porto Roma. L’esperienza di Hummels sarà molto utile per guidare la difesa a tre completata da Mancini e Ndicka davanti a Svilar, il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, nel quale i due esterni di centrocampo saranno Saelemaekers a destra e il di fatto indispensabile Angeliño a sinistra. Per Paredes vale lo stesso discorso fatto per Hummels e allora ecco l’argentino in cabina di regia, affiancato da Koné, favorito su Cristante. Nomi pesanti anche sulla trequarti con capitan Pellegrini che dovrebbe affiancare Dybala alle spalle del centravanti Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA: IL TABELLINO

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Tiago Djaló, Zé Pedro, N. Pérez; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Zaidu; Pepê, Omorodion, Fabio Vieira. All. Anselmi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.