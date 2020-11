Probabili formazioni Portogallo Andorra/ Quote: Cristiano Ronaldo riposa

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ANDORRA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Portogallo Andorra cosa ci possono dire sulla partita amichevole in programma alle ore 20.45 di stasera a Lisbona? Ovviamente la differenza tra le due Nazionali è enorme, dunque per i lusitani campioni d’Europa in carica dovrebbe trattarsi di un allenamento o poco più, utile comunque sulla strada verso i due successivi impegni ufficiali in Uefa Nations League. Sabato incombe la super-sfida contro la Francia, che potrebbe determinare già i verdetti del girone verso l’obiettivo della qualificazione alla Final Four della competizione che proprio il Portogallo ha vinto nella sua prima edizione. Andorra invece finora non ha ancora mai vinto nemmeno nel suo girone di Lega D, quali indicazione potrà fornire ai “cugini” iberici? Il campo ce lo dirà, nel frattempo andiamo a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Andorra.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo alle quote Snai per il pronostico su Portogallo Andorra ci dice che logicamente non ci possono essere dubbi sull’esito della partita. Il segno 1 per la vittoria lusitana vale appena 1,02 volte la posta in palio, mentre un epico segno 2 è quotato a 35,00 per chi avesse osato credere in Andorra. L’ipotesi del pareggio, cioè segno X, già estremamente improbabile, è infine quotato a 13,00.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ANDORRA

LE MOSSE DI SANTOS

Nelle probabili formazioni di Portogallo Andorra, che Fernando Santos dovrebbe affrontare con il 4-3-3, non ci dovrebbe essere spazio per Cristiano Ronaldo, uscito acciaccato dall’Olimpico. Meglio pensare alla Francia, d’altronde non mancano giocatori di qualità nel reparto offensivo: noi ipotizziamo allora un tridente con Trincao ala destra, Diogo Jota dall’altra parte e Joao Felix in posizione centrale. Stesso discorso a centrocampo, dove allora potremmo vedere in cabina di regia Renato Sanches, affiancato da Ruben Neves e Sérgio Oliveira come mezzali. Più incertezze potrebbero esserci in difesa, che d’altronde oggi non dovrebbe essere il reparto più sollecitato per il Portogallo: tra i pali Anthony Lopes è favorito su Rui Patricio, i due centrali potrebbero essere Ruben Dias e Duarte mentre come terzini potrebbero agire Cancelo a destra e Mario Rui a sinistra.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Dias, Duarte, Mario Rui; Neves, Sanches, Oliveira; Trincao, Joao Felix, Diogo Jota. All. Santos.



