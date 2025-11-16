Probabili formazioni Portogallo Armenia: quote e ultime notizie su moduli e titolari nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ARMENIA: CHI SCHIERA MARTINEZ?

Avrebbe potuto essere una passerella, invece i lusitani si sono un po’ complicati la vita e allora le mosse di Roberto Martinez saranno davvero al centro dell’attenzione per le probabili formazioni Portogallo Armenia. Servirà infatti un ultimo sforzo nel girone F delle qualificazioni mondiali allo stadio do Dragão di Porto in assenza dello squalificato Cristiano Ronaldo.

L’espulsione di CR7 non è stata l’unica brutta notizia per il Portogallo in occasione della sconfitta 2-0 in Irlanda di giovedì, che ha fatto seguito al pareggio casalingo con l’Ungheria ad ottobre, un punto nelle ultime due partite ha ovviamente determinato il fatto che per i lusitani ci sia ancora da timbrare il pass per i Mondiali 2026, che un mese fa sembrava scontato.

Non dovrebbe in verità essere un problema l’Armenia, ultima e già eliminata, quindi gli uomini del c.t. Roberto Martínez sono nettamente favoriti. Giocano in casa, hanno una evidente superiorità tecnica e hanno pure motivazioni molto più forti: buttare via la vittoria sarebbe un flop terrificante per il Portogallo.

Dall’altra parte ci sarà la voglia di mettersi in mostra su un palcoscenico prestigioso e sicuramente molta meno pressione, ma leggendo le probabili formazioni Portogallo Armenia capirete facilmente che – almeno sulla carta – la differenza fra i giocatori delle due Nazionali resta clamorosa anche senza un certo Cristiano Ronaldo per i padroni di casa.

PRONOSTICO E QUOTE

Come facilmente immaginabile, il pronostico su Portogallo Armenia è di fatto scontato nelle quote Snai: il segno 1 è considerato praticamente certo e pagherebbe solo 1,08 volte la giocata, con il pareggio a quota 10,00 ed infine l’impresa armena sarebbe indicata a 22 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ARMENIA

CR7 SQUALIFICATO PER MARTINEZ

Nelle probabili formazioni Portogallo Armenia ovviamente tiene banco la squalifica di Cristiano Ronaldo, espulso giovedì sera nella sconfitta a Dublino. Nel 4-3-3 del c.t. Roberto Martinez potrebbe quindi essere per caratteristiche tecniche Gonçalo Ramos a giocare fra le due ali Bernardo Silva e Joao Felix nel tridente, con Rafael Leao e Conceicao valide alternative se ci dovesse invece essere qualche accorgimento tattico differente. A centrocampo il regista Vitinha fra Ruben Neves e Joao Neves, in difesa il perno è Ruben Dias, in coppia con Inacio davanti a Diogo Costa in un reparto completato dai due terzini, Cancelo a destra e Dalot a sinistra.

MODULO 4-3-3 PER MELIKYAN

L’Armenia del c.t. Yegishe Melikyan dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni Portogallo Armenia, nel tridente d’attacco potremmo vedere Sevikyan e Shaghoyan come esterni ai fianchi del centravanti Ranos. Il paragone tecnico non è nemmeno fattibile, a centrocampo vedremo il terzetto che dovrebbe essere formato da Hovhannisyan, Karen Muradyan e Spertsyan, mentre davanti al portiere Avagyan gli ospiti dovrebbero schierare una difesa a quattro con Piloyan terzino destro, i centrali Sergey Muradyan e Mkrtchyan, infine a sinistra Tiknizyan.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ARMENIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Inacio, Dias, Dalot; Ruben Neves, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Ramos, Joao Felix. All. Martinez.

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Piloyan, S. Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, K. Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos, Shaghoyan. All. Melikyan.