Probabili formazioni Portogallo Azerbaijan/ Quote: Rui Patricio è assente

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO AZERBAIJAN: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Portogallo Azerbaijan ci presentano qualche elemento in più circa la partita che si giocherà questa sera alle ore 20.45 nella curiosa sede dell’Allianz Stadium di Torino per la prima giornata del girone A della zona europea delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. Il campo neutro è una caratteristica abbastanza frequente in questi tempi di pandemia, il Portogallo non ha scelto a caso Torino, che naturalmente è “casa” per la sua stella Cristiano Ronaldo, obiettivamente dobbiamo comunque dire che stasera il Portogallo sarà nettamente favorito per la vittoria contro l’Azerbaijan, che non dovrebbe costituire un ostacolo troppo difficile sulla strada dei lusitani, che andranno a caccia naturalmente del primo posto nel girone, l’unico che darà accesso immediato ai Mondiali di Qatar 2022 senza passare dai playoff, che sarebbero un ostacolo fastidioso per una squadra che di recente ha abdicato al trono della Nations League, vinta nella sua prima edizione. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Portogallo Azerbaijan.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel frattempo, osserviamo che le quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Portogallo Azerbaijan non ci sorprendono: il segno 1 per la vittoria lusitana vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,03 volte la somma puntata, contro il valore di 45,00 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo azero. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta in dote una vincita pari a 14,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO AZERBAIJAN

LE MOSSE DI FERNANDO SANTOS

Nelle probabili formazioni di Portogallo Azerbajian spicca per il c.t. Fernando Santos l’assenza di Rui Patricio, vittima di un terribile infortunio. Il portiere titolare dovrà dunque lasiare il posto ad Anthony Lopes. In difesa Ruben Dias e José Fonte saranno i centrali con Joao Cancelo e Raphael Guerreiro che dovrebbero trovare spazio come laterali di forte spinta, ma anche a centrocampo l’assetto potrebbe essere parecchio offensivo – scelta più che comprensibile in una partita di questo genere – per la presenza di Bruno Fernandes al fianco di Danilo Pereira e Sérgio Oliveira. Avremo poi una linea d’attacco che non prescinderà da Cristiano Ronaldo; con lui dovrebbero esserci André Silva e Joao Felix per completare il tridente offensivo di questo Portogallo “torinese”, anche se ovviamente Bernardo Silva non parte battuto e potrebbe avere una chance.

LE SCELTE DI DE BIASI

A rendere ancora più “italiane” le probabili formazioni di Portogallo Azerbaijan ci sarà anche il fatto che il c.t. della Nazionale azera è Gianni De Biasi. La missione sarà quasi impossibile per il suo Azerbaijan, che dovrebbe comunque schierarsi secondo questo modulo 3-5-2: Mahammedeliyev in porta; davanti a lui, la difesa a tre potrebbe vedere titolari Badalov, Medvedev e Huseynov; folto centrocampo a cinque poi per l’Azerbaijan, in campo dal primo minuto potrebbero esserci da destra a sinistra A.Huseynov, Qarayev, Mustafayev, Sadikhov e Salahli; infine in attacco i favoriti per le due maglie nel tandem titolare azero dovrebbero essere Mutallimov ed Emreli.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Anthony Lopes; Joao Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro; Sérgio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Joao Felix, André Silva, Cristiano Ronaldo. All. Fernando Santos.

AZERBAIJAN (3-5-2): Mahammedeliyev; Badalov, Medvedev, Huseynov; A. Huseynov, Qarayev, Mustafayev, Sadikhov, Salahli; Mutallimov, Emreli. All. Gianni De Biasi.



