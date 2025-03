PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO DANIMARCA: LE MOSSE ALL’ALVALADE

Con le probabili formazioni Portogallo Danimarca ci concentriamo sulle mosse dei due allenatori verso il ritorno dei quarti di Nations League, una sfida ancora molto aperta dopo la vittoria danese per 1-0 nella partita d’andata a Copenaghen, che comunque non impedisce a Cristiano Ronaldo e compagni di sognare l’accesso alla Final Four del torneo che fu vinto proprio dai lusitani nella prima edizione di sempre. CR7 ha ancora fame agonistica e allora cercherà di regalare ancora una volta una gioia al pubblico del José Alvalade, lo stadio dello Sporting Lisbona che lo ha lanciato nel grande calcio.

Parliamo ormai di oltre 20 anni fa, ma per la Danimarca resta una minaccia: la Nazionale bianco-rossa non ha ancora mai raggiunto la Final Four di Nations League nella sua storia, ha però fatto molto bene negli ultimi mesi e ora cercherà di completare l’opera. C’è anche l’opzione dell’epilogo ai rigori: il Portogallo a Euro 2024 ci è andato ben due volte, con alterne fortune. Di certo sarà una sfida serrata, le probabili formazioni Portogallo Danimarca allora ci introducono a un match che potrebbe incuriosirci.

PRONOSTICO E QUOTE: IL PORTOGALLO CI CREDE

Il pronostico Portogallo Danimarca ci fa pensare a un ribaltone: le quote Snai infatti credono fermamente nei lusitani, con il segno 1 quotato a 1,60 e quindi ampiamente favorito. Il pareggio varrebbe invece 3,90 e sarebbe molto gradito alla Danimarca, che con un colpaccio premierebbe ben 5,50 volte chi crede invece nel segno 2 a Lisbona.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO DANIMARCA

ROBERTO MARTINEZ CON IL 4-3-3

Roberto Martinez dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni Portogallo Danimarca. Diogo Costa è il titolare fra i pali, protetto dal terzino destro Dalot, dai due difensori centrali che saranno Rúben Dias e lo juventino Renato Veiga, infine a sinistra Nuno Mendes; a centrocampo Vitinha è l’iniezione di gioventù insieme ai due veterani Bernardo Silva e Bruno Fernandes, che continuano ad essere fondamentali per il Portogallo; dovrebbe giocare dal primo minuto anche il rossonero Rafael Leão (con Joao Felix tra le alternative), al fianco dell’eterno Cristiano Ronaldo che sarà il centravanti a caccia del gol numero 136 ed infine Pedro Neto, che sarà l’altra ala del Portogallo.

ERIKSEN PERNO PER RIEMER

Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 anche per il c.t. ospite Brian Riemer nelle probabili formazioni Portogallo Danimarca, con Eriksen che continua ad essere determinante per la Nazionale di Copenaghen. L’ex Inter dovrebbe agire con Nørgaard e Hjulmand a centrocampo, mentre il tridente offensivo potrebbe prevedere Lindstrøm, Biereth e il laziale Isaksen in campo dal primo minuto, anche se naturalmente c’è la candidatura pure dell’ex Atalanta Hojlund, che all’andata ha segnato da subentrato il gol decisivo. Infine la difesa, con l’ex Lecce Dorgu a destra, in compagnia di Vestergaard, Andersen e Kristensen nella linea a quattro che agirà davanti alla porta dell’eterno Schmeichel.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO DANIMARCA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Ronaldo, Pedro Neto. All. Martinez.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Dorgu, Vestergaard, Andersen, Kristensen; Nørgaard, Hjulmand, Eriksen; Lindstrøm, Biereth, Isaksen. All. Riemer.