Probabili formazioni Portogallo Francia/ Quote: tutti i big in campo

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Portogallo Francia sono di fondamentale importanza per introdurci alla grande sfida della terza giornata del girone F degli Europei 2020, riedizione della finale di cinque anni fa e match di fondamentale importanza per Fernando Santos e Didier Deschamps in un girone all’insegna dell’equilibrio. Portogallo e Francia sono accomunate dal fatto di avere cominciato bene ma di essere poi inciampate nella seconda uscita: sconfitta contro la Germania per i lusitani campioni d’Europa in carica, pareggio contro l’Ungheria per i Bleus campioni del Mondo.

La Francia difficilmente rischia la qualificazione, per il Portogallo la questione è più delicata, in ogni caso sarà una partita di grande fascino e altrettanto grande valore pratico. Andiamo allora a scoprire subito tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Francia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Portogallo Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I campioni del Mondo, formalmente in trasferta, sono favoriti su quelli d’Europa: il segno 2 per il successo francese è quotato a 2,25 contro il 3,90 del segno 1 per la vittoria del Portogallo. Livello intermedio per il pareggio: il segno X è quotato a 2,90.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA

LE MOSSE DI SANTOS

Le probabili formazioni di Portogallo Francia non dovrebbero riservarci particolari sorprese da parte di Fernando Santos, nonostante il Portogallo arrivi dalla pesante sconfitta con la Germania. In attacco indichiamo dunque il tridente con Bernardo Silva, Diogo Jota in posizione centrale e Cristiano Ronaldo, considerato pure che vi sono varie incognite su Joao Felix. Procedendo a questo punto a ritroso nel 4-3-3 del Portogallo, ecco che il protagonista di Euro 2016 Renato Sanches dovrebbe trovare spazio a centrocampo con Danilo Pereira e Bruno Fernandes, perno della mediana del Portogallo dopo una stagione eccellente con il Manchester United, mentre la difesa davanti al portiere Rui Patricio dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Semedo (pesa l’assenza di Cancelo, escluso dagli Europei a causa della positività al Coronavirus), Ruben Dias, Pepe e Guerreiro, chiamati a fare meglio di sabato scorso, quando la difesa del Portogallo ha ballato parecchio.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Didier Deschamps dovrebbe a sua volta punjtare su un 4-3-3 di lusso per una partita così importante, dunque le probabili formazioni di Portogallo Francia saranno all’insegna dei grandi nomi anche tra i campioni del Mondo. Le notizie più interessanti tra i titolari, che dovrebbero ricalcare quelli dell’esordio vincente contro la Germania in questi Europei, sono la conferma di Rabiot nel terzetto di centrocampo con gli intoccabili Pogba e Kanté e il ritorno di Lucas Hernandez come terzino sinstro per completare la difesa a quattro con Pavard a destra e i due centrali Varane e Kimpembe davanti al portiere Lloris. In attacco a maggior ragione la Francia punterà su tutto il suo enorme potenziale, dunque infine presentiamo il tridente grandi firme con Mbappé a destra, Griezmann a sinistra e Benzema prima punta, anche perché l’infortunio di Demnbelé è significativo (la prima alternativa è quindi Giroud).

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. All. Santos.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps.



